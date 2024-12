Santi Aldama obtient les éloges de Taylor Jenkins

« À l’époque où on parlait de nos changements à venir dans notre philosophie offensive, il était l’un des premiers gars auxquels on avait pensé. » Taylor Jenkins et son équipe se demandaient comment exploiter encore mieux le potentiel de Santi Aldama.

Arrivé dans la ligue en 2021, après avoir été drafté à la 30e position, l’Espagnol affiche une production en progression constante depuis ses débuts. Cette année encore, il semble avoir passé un cap.

« Parce qu’il a cette capacité de se projeter vers l’avant, on le voit sur des dunks après un lob, il sprinte pour obtenir des tirs à 3-points, il peut remonter le ballon en transition. Sa façon de se déplacer sans ballon, cela génère cette confiance à 3-points. Il est adroit », énumère le coach à l’issue de la victoire de cette nuit face aux Hawks.

Adroit comme jamais d’ailleurs. Ses 51% de réussite sont un record en carrière, tout comme ses 38% à 3-points ou 79% aux lancers-francs. À six reprises cette saison, il a passé la barre des 20 points inscrits, dont son record en carrière à 28 unités.

Que des records en carrière

« Il se faufile pour prendre des rebonds, c’est l’un de nos meilleurs rebondeurs », poursuit son coach en parlant même de son meilleur homme en la matière. Ses 7 prises par match sont également un record personnel. « En défense, je le mets toujours au défi d’être plus physique. Et même en attaque, parce que ça colle à son jeu », dit encore Taylor Jenkins.

Ce dernier estime que le joueur de 23 ans n’a cessé de saisir les occasions de briller depuis son arrivée dans la Grande Ligue. « Et puis vous l’envoyez en équipe nationale où il a évolué ces deux derniers étés. Je crois que l’été dernier a été un gros boost pour lui », juge-t-il, à raison car son joueur a changé de dimension avec la Roja.

« Il arrive à maturité sur le plan physique et mental. Son jeu évolue aussi et on espère que le système le libère un peu plus », vise le coach, interrogé sur la course au trophée de meilleur 6e homme dans laquelle se place son joueur. « On espère qu’il sera reconnu pour ça, mais il sait qu’il a encore beaucoup de travail. Mais j’aime le boost qu’il nous apporte quand il sort du banc », apprécie déjà le coach.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 22 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 27 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 29 26 50.8 38.3 78.6 1.6 5.9 7.4 3.1 1.1 0.9 1.2 0.5 13.4 Total 199 22 45.9 34.2 70.5 1.2 4.0 5.2 1.7 1.5 0.6 0.9 0.6 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.