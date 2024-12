Quentin Grimes, le joker en forme des Mavs

Quand Dereck Lively II a ressorti le ballon sur lui, leur équipe menait de trois possessions (78-71) face aux Clippers à 10 minutes de la fin. Bien en rythme, Quentin Grimes a sanctionné derrière l’arc. Quelques secondes plus tard, l’arrière des Mavs a remis ça, en transition cette fois.

Sur une troisième possession, il obtenait une faute de Kevin Porter Jr. derrière l’arc. À l’arrivée, trois lancers-francs convertis. Encore un peu plus tard, il a pénétré et cherché à envoyer un « alley-oop » vers Lively. Mais sa passe s’est transformée en improbable « runner ».

Son petit festival s’est terminé par un nouveau tir primé, après une bonne fixation de Kyrie Irving, pris à deux par les Californiens. Quentin Grimes venait d’inscrire 14 points en quelques minutes de jeu, et les Mavs de s’envoler au score (95-80).

« Il a été super en attaque et en défense. Les gars le trouvaient et il a rentré des tirs, il a été agressif. C’est très important d’avoir des gars qui peuvent participer en attaque. Et quand on peut avoir autant de gars à 10 points ou plus, ça rend les choses compliquées (pour l’adversaire) parce que le danger peut venir de n’importe où. Et ce soir, tout le monde a participé », félicite Jason Kidd.

Compenser la maladresse de Kyrie Irving

Ses cinq titulaires ont terminé avec 10 points ou plus, tout comme trois de ses remplaçants. Dont l’arrière qui a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 20 points sur un impeccable 7/8 aux tirs (3/4 de loin) et 7 rebonds.

« Quand tes coéquipiers sont encore plus excités que tu ne l’es toi-même, quand tu as des coéquipiers qui apportent cette énergie et veulent te voir réussir, ça rend les choses encore plus faciles », réagit Quentin Grimes, dont la performance était d’autant plus bienvenue que Kyrie Irving, ciblé par la défense adverse, a beaucoup souffert au niveau du tir (15 points à 6/25 aux tirs).

En cas de coup de chaud comme celui-ci, l’ancien joueur des Knicks dit vouloir rester « très concentré. Ils vont pouvoir me trouver comme Kyrie l’a fait. J’essaie de rester dans le rythme du match, de ne pas m’emballer dans un sens ou dans l’autre. »

Il s’agissait de son 4e match cette saison, depuis la fin novembre précisément, à 20 points ou plus. Sur les bases de sa meilleure saison en carrière niveau adresse, il met sa bonne forme du moment sur le compte d’une confiance construite à l’entraînement et d’une meilleure visibilité sur ce que les Mavs attendent de lui des deux côtés du terrain.

« Que je sois titulaire ou remplaçant, pour 20 ou 30 minutes, cela n’a pas de différence. On a un effectif très dense. Tout le monde peut être titulaire », termine-t-il.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 DAL 25 21 46.9 40.9 71.1 0.6 3.0 3.6 1.5 1.8 0.8 1.2 0.2 8.8 Total 193 23 43.3 37.5 75.8 0.5 2.1 2.7 1.5 1.9 0.7 0.8 0.3 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.