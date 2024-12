Quentin Grimes et les Mavs remportent la deuxième manche face aux Clippers

Perdre deux fois de suite à domicile n’est pas au programme des Mavs cette saison. Deux jours après leur défaite face aux mêmes adversaires, les Texans, qui ont enregistré le retour de Kyrie Irving (mais toujours pas de Luka Doncic), ont réagi en s’imposant assez largement face aux Clippers (113-97).

Alors que tous les titulaires ont terminé avec 10 points ou plus, Quentin Grimes, meilleur marqueur de son équipe, a signé une solide performance en sortant du banc avec 20 points. Dont 14 dans le seul quatrième quart-temps. Sa réussite à 3-points dans les premières minutes du dernier acte a fait basculer cette rencontre serrée en faveur des locaux.

Les Texans comptaient déjà trois possessions d’avance (74-66) à l’entame de cette ultime période. Le remplaçant a alors planté deux tirs primés de suite, avant de valider un passage sur la ligne avec trois lancers-francs. Quentin Grimes a ensuite inscrit 5 points supplémentaires pour offrir 15 unités d’avance à sa formation (95-80).

Malgré les efforts de Kevin Porter Jr. et d’un Norman Powell à 28 points, mais sur un moyen 8/22 aux tirs, les visiteurs n’ont pas trouvé les moyens de revenir au score.

D’autant que leur leader James Harden, qui n’a étonnement pas pris le moindre tir dans le jeu dans le quatrième quart-temps, a eu lui aussi du mal à shooter correctement (19 points à 6/18 aux tirs) et prendre soin du ballon. Ses pertes de balle (7) ont d’ailleurs été un sacré facteur dans cette partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée délicate pour Kyrie Irving. Malgré le plus gros temps de jeu de son équipe (38 minutes), le meneur/arrière a tout sauf terminé meilleur marqueur de sa formation, avec 15 points et de sérieux soucis de réussite aux tirs : 6/25 dont 2/9 de loin ! Il serait réducteur de résumer sa soirée à ce ratio, car malgré sa maladresse, il n’a cessé d’attirer l’attention de la défense adverse, et donc des prises à deux, ce qui a permis de libérer ses coéquipiers.

– Le banc texan répond présent. Outre Quentin Grimes, Jason Kidd a pu s’appuyer sur les 13 points Daniel Gafford ou les 12 unités de Naji Marshall. Dans l’ensemble, le banc des Mavs a battu celui des Clippers 46 à 24. Très en réussite lors de la rencontre précédente, Amir Coffey n’a tenté qu’une seule fois sa chance côté Los Angeles, tandis que Nicolas Batum n’a même pas pris un tir en 15 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.