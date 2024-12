La salle des Wizards va faire peau neuve

Les Wizards vont être en chantier, et pas que sur le parquet. La franchise de Washington va lancer une rénovation d’envergure de sa salle, la Capital One Arena, qui accueille également les Capitals, franchise de NHL. Le projet a été présenté jeudi par le propriétaire des deux franchises, Ted Leonsis, en présence d’Adam Silver.

Les travaux devraient s’étaler sur six phases et jusqu’à la saison 2027/28. Ils interviennent alors que les Wizards auraient pu déménager il y a encore quelques mois vers la Virginie ou le Maryland. Pour rester dans la capitale, Ted Leonsis a consenti à mettre la main au portefeuille avec un coût estimé à 800 millions de dollars, payé en partie par l’entreprise Monumental Sports and Entertainement de l’homme d’affaires et des fonds publics.

« Je dois bien le dire, une année fait bien des différences » s’est félicitée Brooke Pinto, membre du conseil municipal. « C’est un programme conséquent » a surenchéri le propriétaire des Wizards, ancien patron d’AOL. « Mais quand vous voyez ce que nous allons faire pour les joueurs, les fans et la ville, cela vaudra le coup d’attendre. »

