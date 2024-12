Zach LaVine et les Bulls déterminés à jouer leur saison à fond

Installés dans le ventre mou de la conférence Est et régulièrement entourés de rumeurs de transfert, surtout Zach LaVine encore récemment, les Bulls font leur petit bonhomme de chemin, avec trois victoires de suite. La dernière est la plus remarquable puisqu’elle est arrachée à Boston, chez le champion en titre.

Ainsi, avec sa neuvième place, Chicago est dans la course pour le « play-in » mais aussi pour les playoffs, ayant seulement deux victoires de retard sur la sixième place, propriété de Miami. Pas question donc de « tanker »…

« S’il y a une chose que je sais, c’est que, pour les joueurs comme pour le coach, on est très compétitif », estime ainsi Zach LaVine, qui pense aux playoffs, après ses 36 points, son record de saison. « Personne ne tanke. Ça n’arrivera pas. On est une bonne équipe et on est meilleur que les prédictions d’avant-saison, que ce que les gens annonçaient. Quand on joue comme ça, on peut battre n’importe qui. »

Et s’ils gardaient leur premier choix de Draft, en plus de jouer le « play-in » ?

Pourtant, le bilan de la saison régulière des Bulls aura une influence sur l’avenir à très court terme de la franchise. En effet, le premier tour de Draft 2025 de Chicago est protégé 1-10. Sinon, il sera envoyé à San Antonio. Et après deux mois de compétition, les Bulls affichent 13 victoires pour 15 revers, soit le 20e bilan de la ligue…

Avec un peu de chance, Zach LaVine et sa bande pourront finir avec un des pires bilans de la saison et s’offrir une place en « play-in », afin de ne perdre sur aucun tableau. Mais c’est encore loin et l’idée principale, si le groupe reste intact, c’est de continuer de se battre.

« Ce que je respecte dans cette franchise, et c’était déjà dans les entretiens de fin de saison passée, dans les réunions, c’est que collectivement, en son sein, il y a une attente sur le côté compétitif, sur le fait d’aller sur le terrain et de donner le meilleur de nous-mêmes », explique Billy Donovan.

Avec un nouveau duel contre les Celtics dès samedi, dans lequel il va falloir se préparer à une réponse des champions en titre, puis deux affrontements face aux Bucks, qui viennent de gagner la NBA Cup, à vivre dans les huit prochains jours, les joueurs de Chicago vont bien pouvoir tester leur esprit de compétition.