Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama déjà à hauteur de Tony Parker

Victor Wembanyama aime décidément recevoir ses compatriotes. Après avoir signé son record en carrière face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly (Wizards), l’intérieur des Spurs a fait passer une sale soirée aux Hawks de Zaccharie Risacher. « Wemby » a offert une des meilleures prestations individuelles de sa carrière avec 42 points, le plus gros total de la nuit en NBA, tout en contribuant dans tous les autres secteurs du jeu, comme il sait le faire. Ce qui lui a permis de rejoindre Tony Parker dans les annales des Spurs.

C’est son troisième match à 40 points ou plus sous les couleurs de San Antonio, et ça le ramène à hauteur de Tony Parker, avec le huitième plus gros total de l’histoire de la franchise. Victor Wembanyama a construit ce nouveau carton tout au fil du match, d’un départ en trombe jusqu’à un final façon apothéose. Le « Rookie of the Year » 2024 en était déjà à 14 points en à peine plus de sept minutes passées sur le parquet en premier quart-temps. Puis 24 unités à la pause, sur le rythme de son match XXL contre Washington.

Spectaculaire et décisif

Dans un match aussi serré que celui face aux Hawks jeudi, Victor Wembanyama a dû se sublimer pour maintenir les siens à hauteur en fin de rencontre. Le Tricolore l’a fait à sa manière, avec un passage où il fut impliqué sur onze points des Spurs en trois minutes, dont l’action de la soirée : une passe pour lui-même contre la planche avant de dunker juste avant le buzzer des 24 secondes.

« C’était dingue ! » a réagi Chris Paul en conférence de presse. « J’ai vu Julian couper vers le cercle, je pensais qu’il allait lui passer la balle. Quand je l’ai vu lancer le ballon contre la planche, je me suis demandé : ‘Bon sang, qu’est-ce qu’il fait’. Chaque soir ou presque, il fait quelque chose comme lui seul le fait. » « J’avais vu Julian oui, pour aller au rebond » en a souri Victor Wembanyama.

Un poster pour se concentrer encore davantage

Le travail n’était pas terminé, la faute notamment à De’Andre Hunter qui a mis Victor Wembanyama sur un poster pour égaliser à onze secondes de la fin. Une action qui a finalement davantage servi les Spurs et leur star. « Cela a aidé clairement à être dans cet état d’esprit, un peu énervés » a admis Victor Wembanyama aux médias. « On n’oublie pas ce genre d’action. […] Se faire dunker dessus, ça arrive. Quatre contres ce soir, un dunk… Ça passe. Cela nous a réveillé, comme une piqure de rappel. »

Celle-ci a été salutaire avec Victor Wembanyama en feu durant la prolongation, et auteur de deux nouveaux tirs à 3-points (7/15 au total sur le match). Avec huit des treize points des Spurs durant les cinq minutes supplémentaires, le Français a été déterminant et termine avec 42 points donc, mais aussi 6 rebonds, 5 passes et 4 contres.

« Cela fait partie de ses matches où l’on a le plus le sentiment d’avoir joué comme il fallait » s’est félicité le MVP du match. « Même si on a perdu des ballons, on a appuyé où cela leur faisait mal. C’est clairement un pas dans la bonne direction. »

Ce succès est d’autant plus important qu’il maintient San Antonio dans le wagon du « play-in », avec 14 victoires, comme les Wolves, les Suns et les Warriors.