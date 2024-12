Julius Randle pas plus ému que ça de retrouver les Knicks

L’émotion sera forte ce soir pour Karl-Anthony Towns puisqu’il va retrouver le public de Minneapolis sous les couleurs des Knicks. Pour la première fois de sa carrière, il ira s’asseoir dans le vestiaire adverse.

Ce sera aussi une soirée de retrouvailles pour les joueurs inclus dans son échange, à commencer par Julius Randle, devenu All-Star sous le maillot des Knicks.

« C’est un match de plus. Je vais rentrer chez moi, jouer avec mes enfants, manger quelque chose, puis dormir » énumère-t-il. « Puis je vais me lever, aller au shootaround, sans doute avoir quelques soins, puis j’irai shooter… Et je vais rentrer chez moi, déjeuner, et je reviendrai à la salle pour jouer la rencontre. »

Pour Donte DiVincenzo, c’est surtout la possibilité de croiser des amis de la « Villanova Connection ». « Je suis en contact avec eux tout le temps, et ça reste la famille. Je regarde leurs matches, avec un point de vue différent. Je suis davantage fans d’eux, que de leur équipe. Je ne leur souhaite que le meilleur ».

Dans le camp d’en face, Josh Hart pense qu’il y aura tout de même de l’émotion, ou du moins un esprit de revanche.

« Quand on est échangé, peu importe ce que c’est, c’est toujours difficile et il y a toujours de l’émotion », a déclaré l’ailier des Knicks. « Vous avez toujours ce sentiment de ne pas être désiré. C’est le cas des deux côtés. Je pense que Donte et Julius l’ont probablement ressenti comme ça. Et KAT a probablement ressenti la même chose, et à chaque fois qu’un échange a lieu, vous vous sentez, même si vous êtes la pièce maîtresse de l’échange et qu’une autre équipe vous veut, vous avez toujours une pression et vous vous sentez toujours indésirable. »