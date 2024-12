Quel retour à Minneapolis pour Karl-Anthony Towns ?

Jeudi soir, après une soirée de repos pour tout le monde, suite à la finale de la NBA Cup, les Knicks iront à Minneapolis pour défier les Wolves. Un match pas comme les autres pour certains joueurs des deux franchises, le transfert entre Karl-Anthony Towns et Julius Randle ayant animé les derniers jours avant la reprise.

Pour le premier, ce retour est évidemment spécial : il a été le premier choix de Draft des Wolves en 2015 et s’est imposé, au niveau des statistiques et pendant neuf saisons, comme le deuxième meilleur joueur de l’histoire de la franchise, derrière Kevin Garnett, étant deuxième aux points, rebonds et contres.

Comment le joueur imagine-t-il l’accueil qu’il va recevoir de la part des fans du Target Center ? « Je ne sais pas », répond honnêtement Karl-Anthony Towns.

« Mais je sais que, chaque jour où j’ai porté le maillot des Wolves, j’ai donné le meilleur de moi-même, même quand je n’étais pas à 100%. J’ai donné aux fans tout de moi sur le plan mental, physique, spirituel. J’étais là-bas pendant neuf saisons, donc j’irai avec beaucoup de fierté et de joie pour les souvenirs que j’en garde. »

Il a donné plus aux Wolves que ce qu’il pensait avoir en stock

L’aventure entre le nouvel intérieur des Knicks et la franchise de Minnesota s’est terminée de façon un peu cruelle. Ciblé par New York, qui a parfaitement manœuvré pour le faire venir, « KAT » a été transféré juste avant le training camp et dans la foulée de la meilleure saison des Wolves depuis vingt ans…

« Je sais que ma dernière fois là-bas, je me suis regardé dans la glace et je savais que j’avais tout donné pour cet Etat, cette ville, cette franchise. J’ai même donné plus que ce que je pensais avoir », insiste-t-il. « Je suis fier de l’homme que j’étais avec ce maillot des Wolves. On ne sait jamais comment les fans vont réagir, mais je sais ce que j’ai donné à cette franchise. Je suis satisfait et fier de ce que j’ai fait. »

Karl-Anthony Towns espère surtout l’emporter car, pour le reste, il est dans l’inconnu. « On dirait que je suis habitué à tout ça, mais si j’ai vu des joueurs être transférés, je ne l’avais jamais été », sourit-il. « Je ne m’imaginais pas dans cette situation, mais j’y suis. »

De son côté, Josh Hart annonce que Donte DiVincenzo, échangé en même temps que « KAT », voudra « botter les fesses » des Knicks et « Julius Randle voudra faire pareil ». « Je pense que Towns va sans doute être très motivé également. On sait que ce sera un match agréable », conclut-il.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 24 34 52.6 43.9 84.5 3.0 11.0 13.9 3.3 3.5 0.9 2.5 1.0 24.8 Total 597 34 52.4 40.0 83.9 2.8 8.2 11.0 3.2 3.4 0.8 2.7 1.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.