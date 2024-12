Un contrat à vie pour Damian Lillard chez Adidas

Belle période pour Damian Lillard, puisque quelques heures après avoir remporté la « NBA Cup » avec les Bucks, le voilà qui se retrouve lié à vie avec Adidas, alors que son contrat était terminé depuis cet été, annonce ESPN.

Lié à l’équipementier allemand depuis son arrivée en NBA en 2012, le meneur a depuis sorti neuf chaussures signatures et il s’est imposé, après les blessures de Derrick Rose, comme l’un des principaux visages de cette marque dans la ligue, aux côtés désormais de James Harden, Anthony Edwards et Donovan Mitchell. Il devient, en outre, le quatrième joueur en activité, après LeBron James (Nike), Stephen Curry (Under Armour) et Kevin Durant (Nike), à décrocher un contrat à vie dans l’univers de la sneaker.

Pour l’anecdote, c’est Aaron Goodwin, l’agent de Damian Lillard, qui se trouvait déjà derrière les négociations des premiers contrats de LeBron James et Kevin Durant chez Nike. Pour la réussite que l’on connaît…

Entre ses contrats en NBA et chez Adidas, « Dame » aura maintenant amassé plus de 600 millions de dollars au cours de sa carrière de joueur.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 22 36 45.0 37.1 91.6 0.5 4.0 4.5 7.5 1.9 1.0 3.0 0.2 25.7 Total 864 36 43.8 37.1 89.8 0.6 3.7 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.