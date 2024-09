Du lourd pour lancer la Dame 9 en France !

La sortie de la Dame 9 en France a été l’une des bonnes nouvelles qui ont accompagné la rentrée. La neuvième chaussure signature de Damian Lillard est enfin disponible en France et adidas a envoyé du lourd en mettant en vente deux coloris issus d’une collaboration avec le shop « Bape », marque japonaise spécialisée dans les vêtements urbains de luxe.

On retrouve ainsi deux tiges particulièrement travaillées, tant sur leur composition qu’au niveau des motifs présents. Le coloris « Core Black » ressort en noir assorti de vert kaki et de finitions en doré comme l’inscription et le logo « Bape » au niveau du talon, avec une semelle noir et marron.

Le coloris « Scarlet » remplace les touches de vert kaki par du rouge écarlate, pour accompagner cette fois le noir et le doré, utilisé également sur la languette et l’avant du pied où figurent les logos d’adidas. De quoi lancer définitivement la campagne « Dame 9 » en attendant la reprise de la saison NBA et de nouveaux coloris.

La « Dame 9 x Bape » est disponible sur Basket4ballers au prix de 160 euros.