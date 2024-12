Doc Rivers compare Darvin Ham à Tyronn Lue

Limogé par les Lakers l’été dernier, Darvin Ham n’est pas resté longtemps sans poste. Doc Rivers et Steve Kerr ont ainsi tous deux cherché à en faire leur premier assistant. L’ancien coach des Lakers a finalement choisi de retourner à Milwaukee, là où il avait aidé Mike Budenholzer et Bucks à gagner le titre en 2021.

À Las Vegasn Doc Rivers a expliqué pourquoi recruter Darvin Ham était l’une des ses priorités estivales.

« Je l’ai toujours apprécié, et je ne veux pas rentrer dans les détails de son éviction des Lakers, mais c’est quelqu’un qui a une personnalité qui fonctionne avec tout le monde, et c’est génial de l’avoir avec nous ».

L’entraineur des Bucks a ensuite fait le parallèle entre Tyronn Lue, qu’il avait lancé sur le banc des Celtics en 2011, et Darvin Ham. Pour lui, ils ont tous les deux cette capacité à parler aux joueurs et à gagner leur confiance. Une qualité indéniable dans un coaching staff.

« Il me rappelle un peu Ty (Lue). Je me souviens quand j’ai pris Ty à Boston, il avait cette capacité à être franc, honnête avec les joueurs. Il pouvait leur dire la vérité sur leurs points forts et leurs faiblesses sans qu’ils s’énervent alors que si la même chose venait de moi, en tant qu’entraineur, c’était surement différent. Darvin et Ty ont tous les deux cette crédibilité et cette capacité à parler aux joueurs, et c’est précieux en tant qu’assistant. »

Propos recueillis à Las Vegas.