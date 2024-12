La blessure de Jared McCain, un nouveau coup dur à digérer pour les Sixers

« On est dégoûté pour lui. Il joue à un niveau tellement élevé. C’est un garçon tellement génial, il apporte tellement d’énergie, ça fait vraiment mal. Tout le monde a de la peine pour lui. Ça craint (…). J’espère qu’il reviendra aussi vite que possible ».

Caleb Martin a résumé le sentiment général des Sixers, quelques jours après la triste annonce de la déchirure du ménisque du genou gauche contractée par Jared McCain. Philly a perdu l’un de ses rares motifs de satisfaction d’un début de saison particulièrement compliqué, qui tournait à plus de 15 points par match et se voyait déjà comme le futur rookie de l’année.

Un groupe mobilisé

Alors que Joel Embiid est également absent, le groupe de Nick Nurse se retrouve encore à devoir trouver des alternatives pour rester compétitif sur ses lignes arrières. Pour Guerschon Yabusele, les joueurs concernés sont prêts à prendre la relève.

« C’est clair que ça va être difficile », a déclaré le Français. « Jared est unique en son genre, c’est un gamin plein d’énergie, qui n’a pas peur et qui est capable d’apporter beaucoup de bonnes choses en attaque. Je pense que ce sera difficile, mais on a beaucoup de gars ici, même les gars de G-League qui viennent s’entraîner avec nous. Ils sont prêts. Tout le monde sera prêt à saisir cette chance ».

L’option Eric Gordon

Au poste d’arrière, le premier susceptible de compenser n’est autre qu’Eric Gordon, qui s’apprête à fêter ses 36 ans dans une semaine, et jouait jusque-là un rôle de rotation, à un peu moins de 17 minutes par match.

« Eric a fait de bonnes séances d’entraînement. Il essaie de revenir en forme et de se préparer pour retourner au feu. Ce sont des signes positifs. Je dirais qu’il est probablement l’un des candidats pour occuper ce poste », avait d’ailleurs glissé Nick Nurse avant la rencontre face aux Hornets.

Eric Gordon a bien eu davantage de temps de jeu avec 26 minutes à Charlotte, et s’est notamment montré à son avantage en réalisant un 3/3 à 3-points en deuxième quart-temps pour finir à 9 points, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception. Au regard de la durée de l’absence de Jared McCain, qui pourrait se compter en mois et qui pourrait bien être absent jusqu’à la saison prochaine, l’ancien des Rockets et des Clippers va devoir hausser le ton.