Premier match référence pour Ausar Thompson

Cela fait désormais trois semaines qu’Ausar Thompson a commencé sa saison, après tout le monde puisqu’il était gêné par un caillot sanguin depuis la fin de saison passée. Et jusqu’à maintenant, il n’avait fait que de petites sorties. Mais face à Miami, il a enfin fait un gros match avec 19 points, 9 rebonds et 4 interceptions en 27 minutes. Ce sont, à chaque fois, ses meilleures chiffres de la saison.

« Il a été très bon des deux côtés du terrain et ce n’est que le début », se réjouit JB Bickerstaff. « On voit toutes les choses qu’il peut faire sur le parquet, dans le jeu, au rebond, pour attaquer le cercle. On sait de quoi il est capable défensivement. »

L’ailier manque encore de rythme. Ce fut visible dans les layups faciles qu’il a manqués en début de match. « Normalement, il conclut ça, mais il va retrouver le rythme », ne peut que remarquer son coach. Mais aussi dans les crampes dont il a souffert en troisième quart-temps.

Vers une montée en puissance ?

Mais les jours sans match, que les Pistons ont consacrés à la défense, lui ont permis de bosser physiquement. « Je me sens bien, vraiment bien », livre le joueur. « Je vais essayer de faire la même chose lors du prochain match. Je ferai ce que le coach voudra, ce que l’équipe demande, et peu importe les minutes, je serai préparé. »

En plus de l’énorme match de Cade Cunningham (20 points, 18 passes, 11 rebonds), Ausar Thompson a été très important dans le succès des Pistons face au Heat. Plus il retrouvera son impact, meilleure sera l’équipe de Detroit.

« Il a été excellent. Il a fait tellement d’actions importantes, en allant chercher des ballons », explique le meneur de jeu au sujet de son camarade. « Il sait défendre, a de bonnes mains et a dévié beaucoup de ballons. C’est énorme d’avoir ça en défense, d’avoir cette intensité. Il nous donne un coup de pouce. Il a fait un excellent match et va s’améliorer au fur et à mesure qu’il va retrouver ses sensations. »

Ausar Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DET 63 25 48.3 18.6 59.7 2.0 4.3 6.4 1.9 2.8 1.1 1.3 0.9 8.8 2024-25 DET 7 17 44.9 30.8 45.5 1.0 2.9 3.9 2.1 2.6 0.9 1.7 0.6 7.6 Total 70 24 48.0 19.8 58.5 1.9 4.2 6.1 1.9 2.8 1.1 1.4 0.9 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.