Les Pistons à la recherche de leur défense perdue

Parmi les éléments qui ont expliqué le début de saison correct des Pistons, ce qui n’est pas rien pour une équipe habituée à perdre, il y avait la défense installée par JB Bickerstaff. Après 15 matches, les joueurs de Detroit affichaient ainsi la 6e meilleure défense de ligue. Sauf que depuis un mois, c’est bien plus difficile. En effet, dans les onze rencontres suivantes, ils sont tombés à la 26e place en défense…

Que s’est-il passé ? « On a dérapé parce qu’on n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner et cette semaine a été excellente pour cela », répond le coach. « De plus, on a affronté d’excellentes équipes offensives aussi, et ça a forcément un impact. »

Les Bulls, les Bucks ou encore les Celtics (deux fois) ont effectivement bien profité d’une défense en difficulté pour frapper à 3-pts. Dans ces quatre matches, à chaque fois, Detroit a encaissé au moins 20 paniers primés.

« On essaie de remarquer les tendances. Notre défense à 3-pts s’est dégradée au niveau des shoots qu’on laisse à nos adversaires, de leurs pourcentages aussi, et à cause de nos absences », analyse JB Bickerstaff. « On a montré de bonnes choses par séquences, mais pas pendant quatre quart-temps et c’est ce qu’on recherche à faire. »

Retrouver les vertus du début de saison

Mais avec un seul match – une défaite logique à Boston – à jouer pendant neuf jours, le technicien et les Pistons ont pu travailler en longueur pour rebâtir leur défense. Notamment en parlant avec les joueurs.

« Ces discussions portent sur ce que les coaches peuvent faire de plus pour les aider, pour être très précis sur notre système », précise l’entraîneur. « C’est bon d’avoir du temps pour avoir de telles conversations. »

En espérant ainsi relancer la défense et les résultats des Pistons, aux portes de la 10e place et du « play-in », qui restent sur quatre défaites en cinq matches.

« On a commencé la saison en étant énorme aux rebonds, mais on a un peu chuté dans ce domaine. On doit remonter à ce niveau, et défendre, tout simplement, ainsi que, pour les transitions, ne pas perdre le ballon, pour mettre en place notre défense », annonce Cade Cunningham, avant de revenir sur ces jours passés à la salle. « On a pu travailler sur des domaines où on est en difficulté dernièrement. »