Les Celtics trop forts pour les Pistons

La rencontre a mis quelques minutes à véritablement se lancer. Sans doute que les nombreux jours sans jouer expliquent ce démarrage un peu lent, fait de maladresse. Ensuite, la machine des Celtics se met en route tandis que les Pistons souffrent à 3-pts, n’inscrivant aucun panier primé en premier quart-temps (27-16). Pour autant, les joueurs de Detroit ne sont pas loin, Cade Cunningham étant particulièrement présent à mi-distance. Mais ils finissent par craquer, juste avant la pause, devant les shoots à 3-pts de Derrick White et Payton Pritchard (59-44).

Et ça continue après le retour des vestiaires. Les tirs primés des Celtics tombent dedans et on arrive logiquement aux vingt points d’écart. En plus, Cade Cunningham commence à rater des shoots près du cercle. Ses coéquipiers aussi, face à la défense de Kristaps Porzingis.

Les Pistons restent concentrés, ne lâchent pas mais Boston a un matelas d’avance confortable (93-68).

Le dernier quart-temps ne fait que confirmer la tendance, avec un Payton Pritchard qui ajoute des points à sa feuille de statistiques. Les champions en titre s’imposent ainsi très logiquement 123-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La machine celte a mis un peu de temps à chauffer. Après quatre jours de repos, Jaylen Brown et compagnie étaient un peu rouillés. Les premières minutes ont été poussives côté Boston – et à Detroit aussi – mais après quelques instants pour monter en température, alors ça tourne. Et ça tourne vite. Les Celtics ont inscrit 20 paniers à 3-pts (à 42% de réussite), dont 14 pour le duo Derrick White – Payton Pritchard. Tout n’était pas parfait, mais ça allait bien trop vite pour les Pistons.

– Les Pistons ont joué correctement jusqu’au bout. Cela semble la moindre des choses, mais les Wizards ne le font pas toujours par exemple. Face aux paniers primés des champions en titre, les troupes de JB Bickerstaff ont pris un éclat. Pour autant, elles ont continué de jouer sérieusement, de faire les efforts en défense. Dépassées certes par la circulation de balle et la réussite en face, mais au moins concentrées et appliquées pour ne pas lâcher alors que la rencontre était perdue depuis le milieu de troisième quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.