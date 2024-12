Les Nets débutent leur vie sans Dennis Schroder par une fessée

Ben Simmons et les Nets étaient pourtant parfaitement rentrés dans leur match face aux Nets. Une interception, puis un dunk de l’Australien, qui trouvait ensuite Cam Johnson dans le corner. Un 7-0 signé par les locaux bien vite oublié : ils n’inscriront que 10 points de plus dans les 10 minutes suivantes.

Les visiteurs, eux, ont déroulé leur basket et démontraient pourquoi ils occupent la première place de la ligue. Après le premier quart-temps, l’écart était déjà fait (17-37).

« On a pris un coup de poing au visage et on n’a pas montré la solidarité, le combat, pour revenir et continuer à frapper. C’est extrêmement décevant parce que quiconque porte notre maillot se battra plus que ça, et si ce n’est pas le cas, vous ne ferez pas partie de ce club », menace Jordi Fernandez.

Trop de ballons perdus

Avec ce match face aux Cavaliers, perdu de 29 points (101-130), son équipe a démarré sa vie sans Dennis Schroder, le général en chef de l’équipe, meilleur passeur et deuxième marqueur en l’absence de Cam Thomas.

« Je n’y pense pas, je m’en fiche. Je l’adore, je suis heureux pour lui, mais il n’est pas là. Pour l’instant, je me bats avec mes gars, et ceux qui sont là doivent se battre. Et s’ils ne se battent pas, il y aura des conséquences », prévient encore le technicien.

Cette nuit, son équipe, limitée à 40 points à la pause, a montré de sérieuses difficultés offensives. En témoignent les 22 ballons perdus, ayant généré 34 points l’équipe adverse, dont 6 pour le seul Ben Simmons.

« C’est juste une question de lecture du jeu. Quand vous accélérez, vous faites plus d’erreurs. Mais c’est à moi de savoir où sont mes gars et de prendre soin du ballon en tant que meneur de jeu », concède le gaucher, auteur de 10 points et 8 passes.

Responsabiliser Ben Simmons

Plus à l’aise en transition que sur jeu posé, il est conscient d’avoir plus d’opportunités désormais en étant meneur de jeu quasiment à plein temps. « Je dois donc trouver ma voie. Je vais parler à l’entraîneur des différents styles de jeu et des choses comme ça que je vois sur le terrain. »

Avant la rencontre, son coach avait rappelé qu’il avait 34 minutes – le temps de jeu moyen de l’Allemand – à redistribuer. « Il y a environ 17 tirs (ndlr : 14 en réalité) que d’autres gars peuvent prendre. Il y a 6.5 passes pour d’autres gars, et toutes ces choses vont maintenant être distribuées. Ils devraient être enthousiastes à l’idée d’y aller, que ce soit au niveau du leadership, des stats ou de tout le reste. »

Jordi Fernandez ajoutait : « Ce n’est pas parce que nous n’avons plus Dennis que nous allons changer notre façon de jouer. Il est évident que je vais utiliser Ben de manière à ce qu’il soit plus apte à aller dans la raquette au lieu de jouer le ‘pick-and-roll’. C’est du bon sens, et c’est à moi de le vérifier. Ben est l’un des joueurs les plus rapides de la NBA, on l’utilisera. Il fera du bon travail comme il l’a fait jusqu’à présent. »