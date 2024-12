NBA Cup | Après Las Vegas, la NBA étudie d’autres options pour accueillir son Final Four

À la fin de sa deuxième édition de sa NBA Cup, la NBA va pouvoir tirer les premiers enseignements de sa nouvelle compétition. Malgré un format pas toujours lisible, elle a le mérite d’apporter de l’enjeu au début de saison régulière et c’était l’objectif principal de la manœuvre. Les joueurs sont en tout cas motivés pour ajouter une ligne de plus à leur palmarès, même s’il faut jouer plus de matchs, encore et toujours, et que les coachs déplorent le manque d’harmonisation du calendrier pour ceux qui vont au bout….

Qu’en est-il du public ? Le Final Four organisé à Las Vegas devait être une grande fête du basket, mais pour l’instant, ça ne s’en ressent pas dans les chiffres d’affluence, la T-Mobile Arena n’ayant pas encore réussi à faire le plein une seule fois, malgré la présence de franchises historiques comme les Lakers de LeBron James qui ont remporté la première édition l’an dernier.

Sur les cinq matchs organisés dans le Nevada jusqu’à présent, dont la finale de l’an dernier, aucun n’a encore affiché complet, avec en moyenne 16 000 à 19 000 fans dans une enceinte pouvant en accueillir 21 000.

Trouver un lieu « neutre »

Comment essayer de dynamiser son produit ? Plusieurs options seraient à l’étude. Les demi-finales pourraient être rendues aux marchés locaux, pour récompenser leur parcours et offrir un match à enjeu de plus aux différentes « fanbase ». Désormais baptisée « Emirates NBA Cup », la finale pourrait également s’exporter vers le Moyen-Orient, comme Abu Dhabi, où la ligue a pris ses quartiers ces dernières années, même si cette option ajouterait de nouvelles contraintes d’un calendrier déjà dément.

D’après le « Sports Business Journal », d’autres villes seraient en lice pour accueillir les phases finales ou la finale. Tampa, Nashville, San Diego ou encore Mexico City ont notamment été citées.

« Tant que c’est un endroit où il fait chaud, ça me va. Juste pas d’endroit où il fait froid, s’il vous plaît », a répondu Doc Rivers. « Je ne souscris même pas au fait que Las Vegas doit être la ville où doit se jouer la finale. C’est juste que c’est un site neutre, ce qui est déjà très difficile à trouver. S’ils veulent la déplacer vers un autre site neutre, des sites où se trouvent des villes où il fait chaud, je pense que tout le monde serait d’accord avec ça ».