À Las Vegas, la NBA Cup ne fait pas recette

Pas de Celtics ou de Lakers, ou encore de Warriors et de Knicks… Le deuxième « Final Four » de la NBA Cup est en manque de franchises mythiques et attrayantes, et ça se ressent dans les prix des places.

Ainsi, pour les deux demi-finales de la deuxième édition de ce tournoi, programmées ce samedi à la T-Mobile Arena, comptez environ 25 euros (29 dollars) pour les premiers prix des places ! Les oppositions entre les Hawks et les Bucks d’abord, puis le Thunder et les Rockets, ne déchaînent pas les passions.

Pour regarder le match dans une suite, il suffit de débourser 150 euros environ. Même la finale prévue mardi soir ne fait pas recette avec des premiers prix aux alentours de 35 euros (40 dollars). Bien sûr, à ce prix-là, on est haut perché mais c’est le signe que l’événement, même délocalisé à Las Vegas, n’a pas encore trouvé son public.

Pour l’instant, les meilleures places pour la finale s’échangent entre 1 500 et 3 000 dollars, et une place en suite trouve preneur à 600 dollars.

On verra lundi, voire mardi, si les tarifs restent les mêmes où si ces places seront aussi bradées pour remplir la salle.