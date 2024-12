Les Kings cherchent (encore) à se séparer de Kevin Huerter

Dans la conférence Est, leur bilan (13 victoires – 13 défaites) leur aurait permis d’être dans le Top 8. Le problème, c’est que les Kings jouent à l’Ouest et qu’ils ne pointent actuellement qu’à la 12e place, les obligeant donc à ne pas (trop) traîner pour se renforcer et ne pas accuser davantage de retard au classement.

Pour ce faire, on apprend par Marc Stein et Jake Fischer que Kevin Huerter est toujours rendu disponible par les dirigeants de Sacramento, en compagnie de Trey Lyles. « Toujours » puisque l’arrière était déjà dans les rumeurs de transfert il y a un an.

D’abord titulaire puis écarté du cinq au profit de Malik Monk, assurant pour autant que « jusqu’à présent tout va bien », « The Red Velvet » tourne certes à 9.9 points de moyenne, mais il ne shoote qu’à 31% de réussite à 3-points.

Bien trop faiblard pour un joueur dont la principale force est justement la qualité de tir et qui affichait encore 15.2 points et 40% à 3-points il y a deux ans…

Sous contrat garanti jusqu’en 2026, avec un salaire d’annuel d’environ 17 millions de dollars, Kevin Huerter n’est plus une priorité en Californie et les Kings pourraient donc l’associer aux 8 millions de dollars annuels (expirants) de Trey Lyles pour obtenir du renfort autour de De’Aaron Fox, Domantas Sabonis et DeMar DeRozan.

Kevin Huerter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 75 27 41.9 38.5 73.2 0.8 2.5 3.3 2.9 2.1 0.9 1.5 0.3 9.7 2019-20 ATL 56 31 41.3 38.0 82.8 0.6 3.4 4.1 3.8 2.5 0.9 1.6 0.5 12.2 2020-21 ATL 69 31 43.2 36.3 78.1 0.6 2.8 3.3 3.5 2.4 1.2 1.1 0.3 11.9 2021-22 ATL 74 30 45.4 38.9 80.8 0.4 3.0 3.4 2.7 2.5 0.7 1.2 0.4 12.1 2022-23 SAC 75 29 48.5 40.2 72.5 0.6 2.8 3.3 2.9 2.4 1.1 1.3 0.3 15.2 2023-24 SAC 64 24 44.3 36.1 76.6 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.7 0.8 0.4 10.2 2024-25 SAC 23 26 43.1 31.1 70.6 0.4 3.1 3.5 2.0 2.3 1.1 1.0 0.5 9.9 Total 436 29 44.3 37.8 76.3 0.6 2.9 3.5 3.0 2.3 0.9 1.2 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.