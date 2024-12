Complice avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard se sent enfin chez lui aux Bucks

Malgré des statistiques tout à fait correctes la saison dernière (24.3 points, 7 passes décisives), Damian Lillard ne ressemblait pas au joueur qui portait la tunique des Blazers lors de ses onze premières saisons en NBA.

Son adresse, en particulier, était en berne (35% à 3-points et 49% à 2-points). Transféré aux Bucks juste avant le début du training camp, le meneur All-Star n’avait jamais réussi à trouver son rythme au sein d’une nouvelle équipe, qui s’est rapidement séparée de son coach (Adrian Griffin) malgré un bilan satisfaisant.

Une progression par la communication

Avec une saison pleine à Milwaukee, Damian Lillard semble enfin chez lui et ses performances le montrent. Ses moyennes sont légèrement en hausse (25.8 points, 7.6 passes) et son adresse est de retour (37% à 3-points, 54% à 2-points). Ses automatismes avec Giannis Antetokounmpo progressent match après match, et il a enfin l’air intégré dans le collectif des Bucks.

Pour Doc Rivers, tout ça est une suite logique pour un joueur qui manquait simplement de familiarité la saison dernière et qui avait peur de marcher sur les pieds de ses coéquipiers.

« Je pense qu’il est tout simplement plus à l’aise. Tout était nouveau pour lui après avoir passé tout sa carrière avec une franchise, » expliquait l’entraineur des Bucks. « Là où c’est vraiment flagrant, c’est au niveau de la communication. Lui et Giannis échangent beaucoup plus que la saison dernière et les autres joueurs lui parlent plus également. Il y a une familiarité qui n’existait pas la saison dernière. Et Dame parle davantage sur le terrain. Quand il voit quelque chose qu’il aime ou qu’il n’aime pas, il va parler aux gars. »

Cette « familiarité » bénéficie dans son jeu à deux avec Giannis Antetokounmpo. Les deux stars se cherchent beaucoup plus et jouent plus de pick & roll en dernier quart-temps.

« C’est le jour et la nuit avec la saison dernière, » reconnaît d’ailleurs Doc Rivers. « Et parfois, ils sont trop altruistes, j’ai besoin de leur dire qu’il faut qu’ils continuent de jouer tous les deux parce que ça ouvre le jeu pour leurs trois autres coéquipiers et c’est difficile à défendre pour l’équipe adverse. »

C’est ce qui s’est passé en fin de match contre Atlanta. Les deux joueurs ont enchainé les pick & roll sur le côté gauche du terrain mais ils ont fait preuve de patience pour trouver trouver le tir qu’il souhaitait. C’est de cette façon que Giannis Antetokounmpo a marqué un tir à mi-distance, suivi d’un floater de Damian Lillard qui ont tué le match. Le meneur, qui en était à 3/13 aux tirs à la mi-temps, a été beaucoup plus efficace en deuxième mi-temps (5/8) pour finir avec 25 points, 7 passes et 6 rebonds.

Répondre aux attentes

Après la victoire des Bucks, Antetokounpo (32 points, 14 rebonds, 9 passes, 4 contres) donnait d’ailleurs son ressenti sur la deuxième année ce son partenariat avec l’ancien Blazer.

« Nous sommes beaucoup plus à l’aise. Notre cohésion n’a jamais été aussi bonne que maintenant mais c’est logique, ça prend du temps. Les attentes étaient élevées depuis son arrivée et tout le monde s’attendait à ce qu’on devienne tout de suite le meilleur duo de l’histoire mais ces choses-là prennent du temps, » expliquait-il. « C’est notre deuxième année ensemble, et vous pouvez voir la différence. On se connait beaucoup mieux. Et dans le « money time », nous savons que nous pouvons trouver nos « spots » et je pense que notre jeu à deux est maintenant beaucoup plus efficace. Évidemment, on peut encore progresser mais je suis vraiment content de notre situation actuelle. »

Les deux joueurs essaieront de confirmer en tentant de remporter la NBA Cup, dans la nuit de mardi à mercredi.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.8 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.6 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 22 36 45.0 37.1 91.6 0.5 4.0 4.5 7.5 1.9 1.0 3.0 0.2 25.7 Total 864 36 43.8 37.1 89.8 0.6 3.7 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Propos recueillis à Las Vegas.