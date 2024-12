Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo, leader par l’exemple

Avec 32 points, 14 rebonds, 9 passes et 4 contres face à Atlanta, Giannis Antetokounmpo mérite amplement ce « trophée » de MVP des demi-finales de la NBA Cup 2024. Le « Greek Freak » a donné le ton dès le début de la rencontre, marquant 4 points lors du 7-0 initial de son équipe, haranguant au passage ses coéquipiers et plongeant sur le parquet à deux reprises.

Clairement, la star des Bucks semblait déterminée à ne pas laisser filer une deuxième demi-finale de suite, après le revers de la saison dernière face aux Pacers. Pendant tout le match, il a pilonné la défense des Hawks et il a montré l’exemple en n’hésitant pas à prendre des risques physiques en se jetant sur des ballons qui trainent. Comme celui où il va provoquer une faute de Jalen Johnson.

« Je suis content de l’avoir fait, » dit-il de son plongeon sur le parquet. « Je pense que ça a donné le ton pour toute l’équipe. Vous devez tout faire pour gagner et pour finir le match. Je suis fier de mes coéquipiers. On a entamé la rencontre comme il le fallait. On était là pour aller en finale. »

Quel contre monstrueux !

Autre action marquante : ce contre monstrueux sur cette tentative de alley-oop entre Trae Young et Clint Capela. « Mon Dieu ! C’est le genre d’action qui ne s’enseigne pas » s’enflamme Taurean Prince. « C’est peut-être l’action qui a fait basculer la rencontre, mais aussi l’énergie. C’est une action décisive. Il restait deux minutes à jouer, et on en avait parlé avant la rencontre. C’est fou qu’il fasse ça à cet instant. »

Pour Doc Rivers, ce plongeon et ce contre sont des actions qui montrent l’état d’esprit de son leader, mais aussi de son équipe en général, vainqueur à l’arraché des Hawks.

« C’est marrant, car les gens pensent que les joueurs se donnent à fond pour l’argent mais c’est la compétition qui fait la différence, » disait Doc Rivers. « Les gars ont célébré dans le vestiaire comme si c’était un match important, parce que ça l’était. Nous sommes des compétiteurs et on avait annoncé qu’on voulait gagner cette coupe. Je crois que Giannis a été le premier à le dire ‘On veut la gagner’, et ça a été contagieux avec le reste de l’effectif. »

Propos recueillis à Las Vegas