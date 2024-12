Chambreur, Ja Morant provoque une embrouille générale

Bien dans sa tête et dans son basket, Ja Morant a beaucoup de mal à se canaliser, et cette nuit, il n’a pas pu s’empêcher de « troller » les Nets. C’est le terme que lui-même a employé. « J’étais en train les ‘troller’. Je voulais juste les énerver, et c’est ce qui s’est passé… Mais si leur dire ‘yeah’ est irrespectueux ou vous fait ressentir quelque chose de ce genre, alors c’est comme ça… » s’est-il défendu, auteur de 28 points dans la victoire face aux Nets.

Cette nuit, il y a eu deux provocations de sa part. La première, c’est avec ce « yeah » adressé à Jordi Fernandez après avoir marqué au buzzer de la première mi-temps. Le coach des Nets le toise, et les deux formations restent aux vestiaires.

Dennis Schroder s’en mêle

Et puis, il y a cette nouvelle provocation en fin de match. Taylor Jenkins et son homologue ouvrent le « garbage time », et après une faute, Ja Morant va chambrer le banc des Nets : il applaudit et les nargue avant de rejoindre le banc. Cette fois, les Nets demandent aux arbitres d’intervenir, et Dennis Schroder s’en prend à Taylor Jenkins.

Résultat : une mêlée générale où tout le monde aboie. « Je respecte le trash talking, mais je ne respecte pas le fait que lorsqu’on gagne, on vient s’en prendre au coach » se défend Dennis Schroder. « Respecte le sport si tu gagnes ! Gagne avec une certaine classe. Je n’ai pas apprécié. »

L’Allemand (comme Taylor Jenkins) écopera d’une faute technique. Il s’agira des 5e et 6e fautes techniques de la soirée ! « Chaque fois que je vois quelque chose, je défends les gens avec qui je joue, avec qui je vais à la guerre tous les soirs, avec qui je m’améliore tous les jours, et j’essaie de les protéger », poursuit ainsi Dennis Schroder. « J’essayais juste de protéger Jordi. Ja parlait et j’ai essayé de protéger Jordi, de voir ce qui se passait. Ce n’est pas une mauvaise réaction. Tout le monde est dans la compétition. »

Mais au final, pourquoi Ja Morant est allé narguer le banc des Nets ? C’est Jaren Jackson Jr. qui pense avoir la réponse, et il évoque ce moment où les Nets sont passés de -17 à -7 en deuxième mi-temps. « Ils se sont mis à parler à un moment où c’était calme, et c’était plus facile à entendre. Ils venaient de signer une petite série, ils avaient quelque chose à dire. C’est cool… C’est le basket. J’ai l’impression que si tu ne parles pas, tu ne fais rien ».