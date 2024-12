Ja Morant fait désormais passer sa santé avant les dunks

Les spectateurs de l’American Airlines Center ont hué Ja Morant. Mais ce n’est pas parce qu’il joue pour l’équipe adverse que le meneur des Grizzlies a été pris en grippe par les fans de Dallas.

C’est en réalité à cause d’un geste, d’une action. Non pas d’un mauvais geste, mais d’un simple dunk. C’est le mot : un simple dunk alors qu’il avait le temps et l’espace nécessaires pour s’envoler et offrir une envolée mémorable. En clair, il a été hué pour ne pas avoir fait le spectacle comme il sait si bien le faire habituellement…

« Je n’essaie plus de dunker. On peut penser que je mens, mais je suis vraiment sérieux », confirme Ja Morant, qui a pris cette décision pour préserver sa santé. Car évoluer dans les airs, tenter de dunker devant une forêt de joueurs, c’est parfois dangereux.

Dernier exemple en date : en novembre, face aux Lakers, il tente un alley-oop et après le contact avec Christian Koloko, il retombe lourdement, se blesse à la hanche et manque huit matches.

Il n’ira pas se défouler au concours de dunks…

« Parfois, je suis touché en l’air et je n’ai pas la faute. Et je me retrouve blessé plus longtemps que prévu. Parfois, j’ai la faute mais je suis tout de même au sol et, après le match, je vais ressentir une douleur après la chute », précise le All-Star. « Donc j’ai choisi cette option : deux points, c’est deux points. C’est tout ce qui compte. »

C’est pourquoi il n’a dunké que trois fois cette saison, en 12 matches. S’il maintient ce rythme, on sera loin de ses premières années où il réalisait une cinquantaine de dunks (52 de moyenne sur ses quatre premiers exercices) dont certains finissaient dans le Top 10 global de la saison. Les fans vont être déçus…

« Ça me va, continuez de me siffler », sourit le meneur. « J’ai tout de même les deux points. Et j’ai tout de même dunker, même si ce n’est pas celui qu’ils voulaient voir. S’ils veulent siffler un simple dunk, ça me va. »

Et si, comme il va désormais se réserver pendant les rencontres, il laissait parler ses qualités athlétiques lors du concours de dunks ? « Si je ne le fais pas en match, pas la peine d’imaginer que j’aille au concours. Ma priorité actuelle, c’est ce que je peux faire avec mon équipe et d’essayer d’être à 100% en bonne santé », écarte-t-il.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 11 27 46.4 26.7 84.4 0.5 3.8 4.3 9.0 1.6 0.8 3.7 0.4 21.2 Total 268 32 47.2 31.6 75.9 1.0 3.8 4.8 7.5 1.6 1.0 3.3 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.