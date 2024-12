Christian Braun encore jeune mais déjà très précieux pour les Nuggets

« J’espère que quelqu’un a pris une photo de Christian Braun se jetant sur le parquet pour ce ballon perdu, avant qu’il ne prenne pas de temps-mort. Il faut ce qu’il faut : ce sont des actions qui permettent de gagner. » Si l’action a fait couler beaucoup d’encre du côté des Warriors (comme contre Houston, décidément…), Michael Malone préfère souligner l’attitude de son arrière.

Avec le départ de Kentavious Caldwell-Pope l’été dernier, et dans sa troisième saison, Christian Braun se retrouve dans le cinq majeur pour la première fois de sa courte carrière. Avec toujours le même objectif : être un joueur qui permet à son équipe de gagner des matches.

« J’espère, oui », confirme-t-il quand on lui demande s’il se voit ainsi. « Mes coaches, quand j’étais jeune, ont fait du bon boulot. J’ai toujours évolué dans des équipes qui gagnaient beaucoup. Je pense que ça m’a formé. »

« Je suis heureux d’être dans cette situation où je peux apporter, apprendre et gagner en même temps »

Avec ses 15.4 points et 5 rebonds de moyenne, plus de bons pourcentages (57% de réussite au shoot, 43% à 3-pts) et un duo très efficace avec Nikola Jokic, quand les deux évoluent ensemble, l’ancien champion NCAA réussit sa saison et a donc franchi ce cap. Joueur d’impact quand il sortait du banc, notamment lors de la conquête du titre en 2023, il garde cet aspect tranchant dans le cinq majeur et avec plus de temps de jeu.

« Je suis encore en apprentissage. J’apprends à prendre soin de mon corps. C’est un autre processus, comme lors de ma première saison où j’apprenais à apporter, à faire des statistiques. Cette saison est clairement nouvelle pour moi », assure-t-il. « Je dois comprendre que je n’ai encore rien fait pour ma place, je dois continuer de la mériter. Je dois me le prouver et gagner la confiance de mes coéquipiers, de mes coaches. Je suis heureux d’être dans cette situation où je peux apporter, apprendre et gagner en même temps. »

De qui a-t-il appris ? « De chaque joueur avec lesquels j’ai joué. Tous m’ont aidé », répond ainsi Christian Braun. « J’ai observé Kentavious Caldwell-Pope, Bruce Brown. On prend un peu de chacun. J’ai essayé de faire ça depuis que je suis dans la ligue. Que ce soit Ish Smith, DeAndre Jordan, Jeff Green. Je regarde les routines de chaque joueur et j’essaie d’en prendre un petit morceau et de le faire à ma manière. »

Il espère désormais que ses bonnes performances individuelles seront synonymes de bonnes performances collectives car, pour l’instant, les Nuggets patinent.

« Le coach Bill Self (son entraîneur à l’université) m’a appris que, quand on gagne, le gâteau est assez gros pour tout le monde. Ma réussite individuelle est toujours plus grande quand l’équipe remporte des matches », conclut-il.

Christian Braun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 76 16 49.5 35.4 62.5 0.6 1.8 2.4 0.8 1.3 0.5 0.5 0.2 4.7 2023-24 DEN 82 20 46.0 38.4 69.4 1.0 2.8 3.7 1.6 1.7 0.5 0.7 0.4 7.3 2024-25 DEN 22 35 57.0 43.1 77.6 1.2 3.9 5.0 1.9 2.3 1.3 1.5 0.7 15.4 Total 180 20 49.4 38.4 70.1 0.8 2.5 3.3 1.3 1.6 0.6 0.7 0.4 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.