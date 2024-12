Christian Braun a-t-il demandé un temps-mort qu’il n’avait pas ?

Mike Malone sourit en coin. « J’espère que mes gars auront l’image de Christian Braun qui se jette pour récupérer le ballon qui traîne… avant qu’il n’appelle pas de temps-mort » lâche ainsi le coach des Nuggets après la victoire de son équipe face aux Warriors, déclenchant les rires des journalistes présents.

C’est que son homologue de Golden State, Steve Kerr, était lui furieux contre les arbitres. Le technicien de la Baie était ainsi persuadé que l’arrière de Denver, au sol, avait demandé un temps-mort à cinq secondes de la fin. Comme son équipe n’en avait plus, ça aurait généré une faute technique, et donc un lancer et la possession aux Warriors.

À -4 (119-115) à ce moment du match, Stephen Curry et sa bande auraient alors pu espérer arracher la prolongation…

« Braun a demandé un temps-mort » maintient Steve Kerr. « Il s’est jeté au sol, il a roulé. Tout le monde l’a vu sauf les trois gars qu’on engage pour les matchs, et ça me rend fou. C’est une faute technique. Ils n’ont plus de temps-mort. On aurait pu avoir un lancer-franc, puis la balle, et donc une chance de gagner le match. »

Un geste jamais fini ?

Du côté des arbitres, on assure que « Christian Braun n’a jamais clairement et totalement demandé un temps-mort et donc aucun temps-mort n’a été sifflé ». Et en effet, si on regarde bien les images, on peut voir que l’arrière commence son geste mais ne semble jamais le finir, comme s’il se rappelait de la situation en cours d’action.

« Non » répond-il ainsi lorsqu’on lui demande s’il a réclamé un temps-mort. « On peut penser que c’était le cas, peut-être. J’ai un peu perdu le ballon au sol. Mes mains ont bougé, mais les arbitres n’ont rien sifflé. »

Ils auraient peut-être pu, en anticipant un peu le geste du joueur. Dans tous les cas, ça n’a pas été sifflé, et Steve Kerr reconnait que ce n’est pas la cause principale de la défaite de son équipe.

« On n’a pas perdu à cause de ça. On a perdu parce qu’on n’a pas réussi à finir. Encore. C’est quasiment le cinquième match de suite, enfin ce n’est pas le cas dans toutes les défaites, mais dans cette série (cinq défaites), nous n’arrivons pas à finir, nous n’exécutons pas bien les choses et nous ne prenons pas les bonnes décisions. »