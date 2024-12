Bam Adebayo et le Heat enchaînent face aux Raptors

Malgré le remous autour de Jimmy Butler, le Heat continue de gagner. Pour la première fois cette saison, les Floridiens ont enchaîné une 4e victoire de suite en repoussant la nuit passée les Raptors (114-104), privés de Scottie Barnes.

Auteur d’une soirée relativement discrète, le leader du Heat, qui n’a pas joué dans le quatrième quart-temps, a moins pesé que Tyler Herro et surtout Bam Adebayo.

Embarqué dans un duel avec Jakob Poeltl, le pivot floridien a inscrit 9 points de suite (dont un panier primé en première intention) à l’entame de la dernière période pour offrir 20 points d’avance à son écurie (102-82).

En manque d’inspiration offensive notamment à 3-points, à l’image d’un RJ Barrett à côté de son basket, les Raptors n’auront pas vraiment l’occasion d’inquiéter Miami par la suite.

Nikola Jovic se montre

Gradey Dick et les siens avaient pourtant réalisé le meilleur départ. En tête après 12 minutes (23-27), les visiteurs s’étaient même offert jusqu’à 16 points d’avance dans le second quart-temps (25-41) derrière un Jakob Poeltl, rentré après deux minutes de jeu, moins gêné qu’annoncé par ses spasmes au dos.

Mais les locaux, globalement plus agressifs vers le cercle, avaient terminé fort la première période en trouvant du soutien du banc. Dru Smith apportait son énergie des deux côtés du terrain tandis que Nikola Jovic retrouvait enfin la rotation pour se montrer sous son meilleur jour. Ajoutez à cela l’adresse extérieure de Tyler Herro, et le Heat virait en tête à la pause (58-51).

Cette avance de trois possessions allait progressivement être aggravée jusqu’au gros passage de Bam Adebayo dans le quatrième, agressif comme le Heat aimerait sans doute plus le voir. Erik Spoelstra n’avait plus qu’à gérer le final alors que sa formation laissait encore filer quelques points sur la ligne des lancers-francs. Sans conséquence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’équipe en forme de l’Est. En signant une 4e victoire de suite, le Heat peut se targuer d’être la formation sur la meilleure dynamique de sa conférence, et même de la ligue à égalité avec le Thunder. Encore dans le négatif au début du mois, le Heat a profité d’une série à domicile pour se refaire. Avec d’abord une victoire éclatante face aux Lakers, avant d’enchaîner face aux Suns et Cavs. Ce succès face aux Raptors est moins prestigieux et sans doute le moins étincelant de cette séquence. Les Floridiens peuvent enchaîner à Detroit lundi prochain.

– Les Raptors maudits à l’extérieur. Après une série de cinq matchs à domicile, les Canadiens sont de retour à l’extérieur, avec une nouvelle défaite à l’arrivée. Avec une petite victoire pour douze revers, ils affichent le pire bilan hors de leurs bases de la ligue, à égalité avec les Pelicans. Symbole de cette faillite, RJ Barrett a certes terminé en triple-double, mais avec l’une des soirées les plus difficiles de sa saison aux tirs. Une dizaine de jours plus tôt, il avait claqué 37 points face au même adversaire. Mais c’était à domicile.

– Bam Adebayo aussi bien que Alonzo Mourning. En signant son 205e double-double en carrière, le pivot du Heat a rejoint son illustre prédécesseur Alonzo Mourning à la deuxième place de la catégorie dans l’histoire de la franchise. Il devrait d’ici peu dépasser le leader de ce classement, Rony Seikaly (221).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.