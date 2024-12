RJ Barrett, le patron de la Scotiabank Arena

« Je crois qu’il aime la langue et la nourriture canadiennes, et qu’il se plaît beaucoup ici. » Telle est la « théorie » avancée par Darko Rajakovic pour expliquer les performances de RJ Barrett au sein de la Scotiabank Arena, quand on les compare à celles produites loin des bases des Raptors.

On ne parlera pas de jour et de la nuit, mais la différence est notable : 30 points (53% dont 44% de loin), 7 rebonds et 6 passes à domicile, contre 19 points (40% dont 30% de loin), 6 rebonds et 6.5 passes à l’extérieur.

Auteur d’une belle sortie à 25 points à Miami quelques jours plus tôt, le Canadien a profité de la manche retour, à Toronto hier, pour montrer à nouveau à quel point il est épanoui sur ses terres natales.

S’appuyant sur sa main gauche et jouant sur sa vitesse et sa puissance, l’arrière a fait le plus gros de ses dégâts dans la raquette adverse. Même Jimmy Butler s’est fait secouer sur une possession en fin de rencontre.

À l’arrivée, l’une de ses meilleures sorties de l’année avec 37 points (15/20 aux tirs dont 3/4 de loin), 7 rebonds et 5 passes. « Après avoir été à l’extérieur pendant une semaine, le fait de revenir à domicile nous a donné de l’énergie », avoue à l’issue de la rencontre le joueur de 24 ans, dont c’était le 3e match de suite à domicile avec au moins 31 points.

Une série de matchs à domicile

Interrogé sur cet écart de performance entre domicile et extérieur, le natif de l’Ontario prend le ton de l’ironie : « Soyons réalistes. Je viens de faire deux bons matches à l’extérieur. Ne me faites pas ça. » Plus sérieusement, il ajoute : « J’imagine que j’essaie de me concentrer un peu plus (à domicile). »

Ce grand écart ne se limite pas au seul RJ Barrett, toute l’équipe des Raptors est concernée. Si le bilan de la formation canadienne à domicile a basculé dans le positif (5v-4d), celui présenté à l’extérieur est le pire du championnat : une seule victoire en douze sorties.

Selon RJ Barrett, la clé est d’apporter sa « propre énergie » en déplacement. « On a des fans tellement incroyables (à Toronto), ils nous soutiennent vraiment. À chaque fois qu’on fait un ‘run’, on se sent mieux. Même quand on est dans le dur, ils sont toujours là derrière nous. À l’extérieur, tu fais face au public adverse. On doit apporter notre énergie, ce qu’on a fait à la Nouvelle-Orléans. »

Bonne nouvelle pour son équipe et lui, les Raptors enchaînent maintenant six matchs à domicile (Pacers, Thunder, Mavs, Knicks, Nets et Rockets).

R.J. Barrett Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NYK 56 30 40.2 32.0 61.4 0.9 4.1 5.0 2.6 2.2 1.0 2.2 0.3 14.3 2020-21 NYK 72 35 44.1 40.1 74.6 0.9 4.8 5.8 3.0 2.6 0.7 1.9 0.3 17.6 2021-22 NYK 70 35 40.8 34.2 71.4 0.9 4.9 5.8 3.0 2.0 0.6 2.2 0.2 20.0 2022-23 NYK 73 34 43.4 31.0 74.0 0.8 4.2 5.0 2.8 2.5 0.4 2.2 0.2 19.6 2023-24 * All Teams 58 32 49.5 36.0 71.5 0.9 4.5 5.4 3.3 2.2 0.5 2.2 0.4 20.2 2023-24 * TOR 32 34 55.3 39.2 62.9 1.1 5.3 6.4 4.1 2.6 0.6 2.5 0.4 21.8 2023-24 * NYK 26 30 42.3 33.1 83.1 0.7 3.5 4.3 2.4 1.7 0.5 1.8 0.3 18.2 2024-25 TOR 17 34 43.9 34.0 68.2 1.0 5.3 6.3 6.3 2.5 0.9 3.4 0.2 22.9 Total 346 33 43.5 34.5 70.9 0.9 4.6 5.5 3.1 2.3 0.7 2.2 0.3 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.