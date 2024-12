Les Suns attendent avec impatience Kevin Durant pour gagner à nouveau

La bonne nouvelle se précise pour les Suns. Kevin Durant est attendu sur le parquet vendredi soir, face au Jazz. Il en va de la réussite de Phoenix cette saison car, rappelons-le, avec le All-Star, les Suns affichent un bilan de 11 victoires pour 2 défaites quand, sans lui, ils n’ont gagné qu’un match et accumulé 9 défaites !

Mike Budenholzer a précise que l’ailier, touché à la cheville gauche, a participé à 90% de l’entraînement de ce mercredi. « C’était bien. On a bon espoir », dit le coach. « Il avait l’air lui-même », ajoute Devin Booker. « Il bouge bien, met des tirs. »

Le retour de Kevin Durant pourrait coïncider avec ceux de Jusuf Nurkic et Ryan Dunn. Des renforts qui ferront du bien aux Suns. « Ça aide énormément », confirme Mason Plumlee sur la présence de ces joueurs – sauf Allen, encore souffrant – pendant l’entraînement. « Ils ont été absents un moment et c’était très bien de les mettre en situation de match. »

Mais c’est évidemment « KD » qui attire tous les regards. « Dans les rencontres qu’on a gagnées avec lui, il nous a sorti de situations difficiles. Il peut conclure dans les derniers instants », poursuit Mason Plumlee.

Car, comme ce dernier le dit, « il y a urgence » puisque les Suns (12-11) sont englués dans une série de trois défaites d’affilée, et ils pourraient sortir du Top 10 de l’Ouest. « On a besoin de gagner à nouveau, mais aussi de jouer comme on le désire. On va s’y mettre », conclut ainsi l’intérieur.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.3 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.2 2.5 1.2 26.0 2023-24 PHX 75 37 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHX 13 36 53.6 44.9 80.0 0.2 6.5 6.7 3.1 1.7 0.5 3.3 1.5 25.8 Total 1074 37 50.1 38.8 88.3 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.