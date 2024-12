Le MVP de la nuit | Alperen Sengun, l’éloge de la constance

Alperen Sengun n’a pas dû être complètement dépaysé. Dans un match lent et physique, comme il a pu en connaitre durant sa formation en Europe, le pivot des Rockets a dominé les débats contre les Warriors en quart de finale de la NBA Cup. Si la décision s’est faite sur un coup de sifflet en toute fin de match, Houston aurait difficilement pu tenir le choc sans une bonne prestation de son joueur turc tout le match durant.

Car si Alperen Sengun ne restera pas comme le MVP de la nuit aux statistiques les plus éclatantes (26 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 interceptions), il a été le fer de lance de la qualification des siens.

Le pivot a fait parler sa régularité, profitant de son avantage de taille sur Draymond Green dès qu’il en avait l’opportunité. Six points dans le premier, troisième et quatrième quart-temps, huit dans le deuxième : le pivot n’a jamais baissé pied dans un match qui tenait plus du combat des années 90 que du jeu actuel plus débridé.

« Je n’ai jamais vu mon équipe aussi affamée« , a assuré l’intéressé au micro d’ESPN après le match. « On s’est battu, on savait que cela allait être difficile. Ils ont joué dur, on a joué dur. Je suis fier de l’équipe et de mes coéquipiers. On s’est tellement préparé pour ce match, donc je suis heureux, c’est un grand moment. »

Régulier et décisif

Seul Rocket à dépasser les dix unités à la pause (14 points), Alperen Sengun a fait parler sa large palette offensive : du toucher, de la puissance, et une dose de spectacle comme il sait le faire, d’une superbe passe aveugle dans le deuxième quart-temps. Il y a ajouté un grand sang-froid au moment de finir le lay-up avec contact face à Kevon Looney, avec seulement 27 secondes à jouer et trois points de retard.

« C’est un grand pas en avant pour nous contre une équipe championne » a estimé « Alpi », meilleur marqueur dans le quatrième quart malgré ses six « petits » points. Mais dans un match où chaque ballon a coûté très cher, la constance du Turc, même dans les moments chauds, a été précieuse à Houston. « Nous avons bien fini le match, on a vraiment progressé là-dessus. »

Les Rockets vont désormais vivre une autre expérience qui pourrait les faire grandir, le dernier carré de cette NBA Cup, à deux matchs seulement d’un sacre synonyme d’acte fondateur pour ce jeune groupe.

Cela passera par une victoire contre une autre équipe au profil similaire, le Thunder, qui peut lui s’appuyer sur son expérience des playoffs la saison passée. Et Alperen Sengun n’y va pas par quatre chemins pour décrire son ambition : « On va jouer le titre » clame le héros du soir.