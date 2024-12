Quelle franchise possède le meilleur « front office » ?

Si la NBA décerne chaque année un trophée pour récompenser le meilleur dirigeant de la ligue, qui est détenu à ce jour par Brad Stevens (Celtics), The Athletic a décidé d’aller plus loin. Interrogeant, pour ce faire, un panel d’une quarantaine de personnes (présidents, vice-présidents, GM et assistants GM) afin d’élire le meilleur « front office » (ou organigramme) de NBA.

La différence étant que ce titre honorifique récompense le bon travail sur plusieurs années de toute une équipe, du propriétaire à l’entraîneur en passant également par le président/GM, mais pas seulement un individu. Et à ce petit jeu-là, c’est le Thunder qui triomphe haut la main grâce à une triplette composée de Clayton Bennett (propriétaire), Sam Presti (GM) et Mark Daigneault (entraîneur).

Un classement cohérent

Avec un total de 354 points, mais surtout 29 premières places, OKC devance ni plus ni moins que les champions en titre, puisque les Celtics récoltent 250 points (avec 9 premières places) grâce à Wyc Grousbeck (propriétaire), Brad Stevens (président) et Joe Mazzulla (entraîneur).

Le podium est complété par le Heat de Micky Arison (propriétaire), Pat Riley (président) et Erik Spoelstra (entraîneur). Certes sans première place, mais avec 114 points à l’arrivée. Viennent ensuite les Grizzlies (64 points) et les Timberwolves (54 points), les deux dernières équipes à obtenir une première place chacune.

À noter que chaque votant a dû constituer son Top 5 et que le barème s’organise ainsi : 10 points pour une première place, 7 points pour une deuxième place, 5 points pour une troisième place, 3 points pour une quatrième place et enfin 1 point pour une cinquième place.

Le classement complet

1. Oklahoma City Thunder — 354 points (dont 29 premières places)

2. Boston Celtics — 250 points (dont 9 premières places)

3. Miami Heat — 114 points

4. Memphis Grizzlies — 64 points (dont 1 première place)

5. Minnesota Timberwolves — 54 points (dont 1 première place)

6. New York Knicks — 41 points

7. Orlando Magic — 33 points

8. Cleveland Cavaliers — 30 points

9. Golden State Warriors — 21 points

10. San Antonio Spurs — 14 points

11. Houston Rockets — 11 points

11. Indiana Pacers — 11 points

13. Philadelphie Sixers — 10 points

14. Utah Jazz — 9 points

15. Dallas Mavericks — 8 points

16. Brooklyn Nets — 6 points

17. Milwaukee Bucks — 3 points

18. Toronto Raptors — 2 points

19. Denver Nuggets — 1 point

19. Los Angeles Clippers — 1 point

19. Washington Wizards — 1 point

N’ont reçu aucun vote : Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings