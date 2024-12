Les Bucks n’iront pas à Las Vegas pour le tourisme

Il y a un mois, alors que son équipe n’avait gagné que deux matches sur dix, on se demandait si Doc Rivers passerait l’hiver dans le Wisconsin, et qui des Bucks ou des Sixers étaient le plus gros flop du début de saison.

Aujourd’hui, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont validé leur billet pour Las Vegas, et les vainqueurs du Magic restent sur 11 victoires en 14 matches. C’est la seule équipe à se qualifier pour les demi-finales de la NBA Cup deux années de suite.

« C’est énorme pour nous, et c’est ce que nous voulions faire », a réagi Doc Rivers. « Vous vous fixez un objectif et vous essayez de l’atteindre, non ? Notre objectif n’est pas seulement d’aller à Vegas, nous voulons gagner. Il nous reste encore deux matches, mais c’est bien d’y arriver. Il fallait d’abord y arriver et c’est ce que nous avons fait. »

Un surplus de compétition

Pour y parvenir, il fallait déjà se débarrasser du Magic, la meilleure défense de la conférence Est. Même sans ses deux joueurs vedettes, l’équipe d’Orlando reste tenace et difficile à manœuvrer. Et dans un match à enjeu, Damian Lillard a vite vu la différence avec une opposition classique de saison régulière.

« En tant que sportif, j’apprécie le côté compétition », avoue le meneur All-Star. « Je pense que cela vous oblige à être un peu plus précis et plus engagé. Le moindre dérapage ou le moindre manque d’implication va finir par nuire à votre équipe. À plusieurs reprises ce soir, j’étais en train d’attaquer et je pensais qu’un système allait se mettre en place, mais je n’ai pas passé le ballon au bon moment ou de manière assez précise et le ballon a été dévié simplement à cause de leur activité et de leur dimension physique. Les moments où nous avons eu des défaillances, je pense que leur énergie, leur physique et leur identité ont fini par prendre le dessus. »

De la confiance et de l’assurance

Pour Bobby Portis, la situation n’est pas la même que la saison passée. Il y a un an, les Bucks étaient favoris, et une qualification en demi-finale était logique et attendue de tous. Cette saison, il s’agit de confirmer la progression constante depuis un mois.

« L’année dernière, il y avait beaucoup d’attente autour de notre équipe », rappelle Bobby Portis, facteur X de la rencontre avec ses 22 points à 9 sur 11. « C’est pour cela que c’est plus singulier cette année, vu comment nous avons débuté la saison. Nous ne sommes que deux matches au-dessus des 50%, mais j’aime la composition de notre équipe en ce moment. J’aime la confiance et l’assurance avec lesquelles tout le monde joue. J’aime l’entente entre nous, la façon dont les choses s’améliorent de match en match. Et j’aime Vegas ».