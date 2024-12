NBA Cup | Les Bucks se qualifient par un trou de souris !

Les Bucks et le Magic ont ouvert le bal avec un superbe quart de finale de la NBA Cup, malgré les absences de Franz Wagner et Paolo Banchero côté Orlando. Mais comme face aux Suns samedi soir, les Floridiens ont joué le coup à fond, poussant les Bucks du tandem Lillard-Antetokounmpo dans leurs derniers retranchements !

Après un super premier quart-temps durant lequel Orlando a compté jusqu’à 10 points d’avance (23-33), c’est Moritz Wagner qui a pris le relais en passant 9 points de suite à lui seul pour maintenir la cadence (33-42).

Milwaukee a alors dû s’appuyer sur un Bobby Portis en grande forme, puisque l’intérieur a débuté par un 7/7 au tir pour permettre aux locaux d’égaliser à 47-47. Par sa défense et son efficacité, Orlando a réussi à reprendre les devants grâce au 3-points de Jalen Suggs, au 2+1 d’Anthony Black puis au dunk de Goga Bitadze (53-59). Mais les Bucks ont une nouvelle fois su matcher l’intensité des Floridiens, terminant la première mi-temps devant d’une courte tête sur un alley-oop entre Damian Lillard et Giannis Antetetokounmpo (60-59).

L’énorme dunk de Giannis !

Le scénario s’est répété après la pause puisque après un nouveau départ solide (62-68), Milwaukee a dû s’employer pour revenir dans le coup, et de quelle manière ! Les Bucks ont passé un 16-2 principalement alimenté par la paire Lillard-Antetokounmpo dont un dunk monumental de Giannis main gauche par dessus Goga Bitadze avant de voir le 3-points de Gary Trent Jr. porter la marque à 78-70.

Alors que Jalen Suggs venait de sortir, rejoignant le vestiaire en se tenant le pouce, ça commençait à sentir mauvais pour le Magic. Sauf que le meneur est revenu sur le parquet pour gratifier son équipe d’un dernier acte sensationnel, avec 18 de ses 32 points dans la période dont 10 points de suite pour inverser complètement la tendance, le joueur terminant sa séquence par un 3-points et énorme cross sur Gary Trent Jr pour replacer Orlando en tête (103-104) !

Wendell Carter Jr. a cru enfoncer le clou avec deux lancers-francs supplémentaires, mais c’est bien Damian Lillard qui a eu le dernier mot.

Le meneur des Bucks s’est joué de ce même Wendell Carter Jr. pour envoyer un step-back à 3-points, puis finir au cercle avant de passer un 2/2 aux lancers (110-107). La chance du Magic a tourné lorsqu’Anthony Black a pour sa part manqué un lancer-franc, tandis que Jalen Suggs a hérité des deux dernières flèches à 3-points sans parvenir à trouver la cible, laissant Milwaukee avancer vers la demi-finale à l’issue d’un super match (114-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo piqué au vif. Goga Bitadze a eu la mauvaise idée de postériser Giannis Antetokounmpo en fin de première mi-temps ! Le Grec en a ensuite fait un affaire personnelle au regard de la suite de son match où il a allié efficacité et spectacle. Il y a d’abord eu ce alley-oop juste avant la pause, puis deux énormes dunks dans le troisième quart-temps pour asseoir sa domination, le deuxième sur une envolée main gauche où il a survolé le pivot géorgien. Les deux se sont souvent recroisés par la suite, et le « Greek Freak » a presque toujours pris le dessus, tandis que Goga Bitadze a peu à peu perdu de son aura. Fallait pas énerver Giannis !

– 28. C’est l’un des chiffres du match qui illustre l’importance du tandem Lillard-Antetokounmpo puisqu’entre la fin de la première mi-temps et le milieu du troisième quart-temps, les deux joueurs ont combiné 28 points de suite ! Logique d’un côté, tant les deux joueurs sont au-dessus du lot en terme de talent, mais c’est aussi inquiétant pour le reste de l’équipe, qui doit être davantage impliqué pour rester dans le coup. Milwaukee ne gagnera pas à deux joueurs et aura besoin de toutes ses armes pour poursuivre sa route. L’entame de Bobby Portis en a été le parfait exemple, en jambes en première mi-temps avant de disparaître complètement.

– Le guerrier Suggs. Comme d’autres joueurs dont c’est la spécialité en NBA, Jalen Suggs est un vrai « guerrier ». Là où beaucoup seraient peut-être restés au vestiaire après un coup visiblement au pouce de la main droite, l’arrière du Magic a serré les dents et est revenu avec un bandage à la main pour finir le match ! Non seulement il a pu tenir sa place, mais il a surtout réalisé un dernier quart-temps d’exception en multipliant les tirs décisifs jusqu’à son 0/2 à 3-points à la toute fin du match. Sur sa toute dernière tentative, un catch-and-shoot sur remise en jeu qu’il a manqué de peu, on a aussi pu s’apercevoir qu’il s’était ouvert le genou. Il n’y a pas eu la victoire au bout, mais Jalen Suggs est encore crédité d’une sacrée prestation.

