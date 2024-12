Le shoot à 3-points, seul axe de travail pour Al Horford

« Bon pied, bon œil » titrions-nous au sujet d’Al Horford il y a quelques semaines après une très belle prestation contre Cleveland. Mais aussi bon poignet. Au sein de Celtics partis sur des bases historiques par leur volume de tirs à 3-points, le pivot de 38 ans ne dénote pas, bien au contraire.

Le Dominicain n’a jamais autant insisté sur son shoot extérieur dans sa carrière, sans vraiment baisser en adresse. Une arme de plus pour Boston et le style proposé par Joe Mazzulla.

La qualité d’Al Horford derrière l’arc n’a rien d’une nouveauté, lui qui tournait déjà ces deux dernières saisons au-dessus des 40% de réussite de loin. Cette saison, c’est surtout la proportion de plus en plus exclusive de ses tentatives au-delà des 7m23 qui marque les esprits. Al Horford prend désormais près de trois quarts de ses tirs de loin (73.9%), un chiffre encore en hausse par rapport à ses précédentes saisons !

Le tir comme seul axe de travail à l’entraînement

« Cela a évidemment à voir avec comment Joe (Mazzulla) veut que l’on joue, et en même temps je continue de faire évoluer mon travail vers de plus en plus de tirs à 3-points par rapport à avent, où je continuais de faire un peu de post-up par exemple » a-t-il expliqué au Boston Sports Journal. « Mais c’est devenu quasi exclusif. Tout ce que je travaille est derrière la ligne à 3-points. Je pense simplement que j’ai plus confiance en cela en ce moment. »

Sur les trois derniers matchs qu’il a disputés, Al Horford cumule ainsi un 11/25 au tir… dont seulement trois tirs tentés (et réussis) à deux-points ! Une boulimie de shoot extérieur qui le place dans les mêmes eaux, question volume, que certains joueurs référencés comme snipers tels Desmond Bane, Bradley Beal ou Karl-Anthony Towns.

Et Al Horford ne se contente pas de shooter plus, mais aussi plus vite tant dans son geste qu’à l’horloge des 24 secondes. Pas franchement la gâchette la plus rapide à dégainer en première partie de carrière, le Dominicain a clairement progressé dans ce registre.

Le jeu continue de s’accélérer

« Son tir est devenu incroyable » saluait l’entraîneur des Cavaliers, Kenny Atkinson, qui l’avait côtoyé quand il était assistant à Atlanta, après le succès des Celtics le 19 novembre dernier. « Avant, il avait besoin d’un peu de temps pour le déclencher, plus maintenant. Cela part si vite. »

Cela lui ouvre un nouveau champ des possibles, comme des tirs lointains pris en première intention malgré la montée d’un défenseur, comme contre les Bucks vendredi dernier. Alors que Boston ne menait que d’un point à 90 secondes de la fin, Al Horford ne s’est posé aucune question pour artiller, là où de nombreuses équipes auraient laissé le chronomètre s’écouler.

Le vétéran prend 35.8% de ses tirs dans les neuf premières secondes de possession des Celtics cette saison, là aussi un record en carrière, selon les stats avancées de NBA.com après avoir tourné entre 28 et 30% depuis 2018.

Un nouvel atout de plus pour le champion en titre et Al Horford, qui défie le temps et la logique qui voudrait au contraire que le jeu se ralentisse pour lui au fil des années.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 19 27 47.0 41.4 100.0 0.8 4.2 5.0 2.3 1.6 0.7 1.0 0.9 9.1 Total 1097 32 51.2 38.0 76.1 1.9 6.0 7.9 3.2 2.2 0.8 1.4 1.2 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.