Al Horford, toujours bon pied bon œil

On est entré dans les cinq dernières minutes de Celtics – Cavaliers attendu par toute la NBA. Cleveland tente de renverser pour de bon la situation, pourtant mal engagée en première période, et peut revenir à trois points et moins de cinq minutes à jouer. Darius Garland pense avoir déposé Al Horford en vitesse mais se fait cueillir contre la planche par le Dominicain. Une trentaine de secondes plus tard, Georges Niang reçoit le même accueil près du cercle, encore une fois de la part de Al Horford, alors que Derrick White avait armé de loin entre-temps. L’exemple même de la soirée aussi belle que décisive dans le succès des Celtics.

Le pivot vétéran a été déterminant dans la victoire des siens face aux Cavaliers, tombés pour la première fois de la saison. À peine revenu de blessure, Al Horford a compilé 20 points et 3 contres, ses records de la saison, assortis de 7 rebonds. « J’aime être performant dans ce genre de matchs« , a-t-il expliqué dans le vestiaire après la rencontre. « Même si nous ne sommes qu’en novembre, c’était la NBA Cup et nous avions gâché le premier match contre Atlanta. C’est bien de jouer des matchs à enjeu aussi tôt dans la saison. Cette victoire, c’était pour nous, on n’avait rien à prouver à la ligue ou à qui que ce soit. On continue à aller de l’avant pour progresser. »

Au bon souvenir de Kenny Atkinson

Al Horford a notamment fait très mal à Cleveland par sa capacité à écarter le jeu, face à Evan Mobley et Jarrett Allen, bine plus à l’aise pour défendre leur raquette. Son 4/5 à 3-points a rappelé de drôles de souvenirs à Kenny Atkinson, l’entraîneur des Cavaliers et ancien assistant à Atlanta, entre 2012 et 2016.

« Non, je ne suis pas surpris de le voir jouer encore à ce niveau« , a réagi le technicien de Cleveland. « Il le doit à son approche exceptionnelle de chaque détail, je le voyais chaque jour travailler sur sa condition physique, son éthique de travail, sa soif de progresser… Tout cela contribue à sa longévité. Et son tir est devenu incroyable. Avant, il avait besoin d’un peu de temps pour le déclencher, plus maintenant. Cela part si vite. Son histoire est vraiment incroyable, il est le professionnel incarné, je suis très heureux du succès qu’il a. »

Un seul joueur aurait peut-être eu à redire des performances d’Al Horford, pour un des moments les plus amusants de la soirée au TD Garden. En conférence de presse, Derrick White a feint de jouer une crise de jalousie à Jayson Tatum, qui avait qualifié Al Horford comme son « coéquipier préféré« . « Toi, tu es mon deuxième coéquipier préféré » s’est amusé l’ailier, avant de louer lui aussi la prestation de son pivot. « Al amène une figure calme dans le vestiaire. Et il fait tellement de choses différentes pour nous. Parfois, elles se voient sur la feuille de statistiques, parfois non. Mais sa présence sur le terrain aide notre ‘spacing’, notre défense, c’est un si bon passeur qui joue collectif… Nous sommes simplement une meilleure équipe quand Al est là. »

« C’est un compétiteur inné, et je crois que les gens ne s’en rendent pas compte parfois, à cause de sa personnalité calme » a pour sa part estimé Joe Mazzulla, au sujet de son deuxième meilleur marqueur du soir. « Il a cette capacité d’inspirer les gens autour de nous, il l’avait déjà fait contre les Cavaliers avant le Game 5 je crois lors des derniers playoffs. C’est un leader fantastique. Vous pouvez toujours compter sur lui pour créer quelque chose quand c’est le bon moment. »

Comme lors de cette minute à deux contres, alors que la dynamique aurait pu basculer en faveur des Cavaliers sans la présence défensive du totem Al Horford.