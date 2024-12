Le réveil soudain de D’Angelo Russell

On ne l’avait pas encore vu à pareille fête cette saison. Face aux Blazers la nuit passée, D’Angelo Russell a montré son meilleur visage au moment où les Lakers en avaient le plus besoin.

Malgré les absences conjuguées de LeBron James et Austin Reaves, le meneur de jeu est de nouveau sorti du banc californien, comme cela a été le cas la majorité du temps en novembre, avant de retrouver le cinq début décembre, puis d’en ressortir…

Dès son entrée en jeu, il a apporté ses qualités de créateur, dont le cinq affiché avec Gabe Vincent et Max Christie pouvait manquer. Sa complicité avec Anthony Davis ainsi que Rui Hachimura, en transition ou sur le « pick-and-roll », s’est rapidement fait sentir.

Comme le dit JJ Redick après le match, la « création de tirs sur demi-terrain » était recherchée par les Lakers, et « le fait d’avoir un autre porteur de ballon sur le terrain », comme D’Angelo Russell, a aidé en ce sens.

« (Les Blazers) ont des jeunes qui essaient vraiment de mettre la pression. (Toumani) Camara est comme Dyson Daniels, des gars qui essayent de casser ton rythme en attaque. Rui dans le second quart-temps a été super. D-Lo a fait… un gros match, AD a été fantastique », énumère le coach.

En contrôle dans le quatrième quart-temps

Les trois hommes ont tous terminé avec 23 points ou plus. Si « AD » a sorti son chantier intérieur habituel (30 points et 11 rebonds), le meneur remplaçant a, comme Rui Hachimura, évolué au-dessus de ses standards sur la saison.

Dans le quatrième quart-temps, alors que les visiteurs avaient recollé, son emprise sur le match a pris une autre dimension. Une passe intérieure vers Rui Hachimura, un « floater » dans la raquette, un autre ballon délivré vers le Japonais, puis un « step-back » derrière l’arc, une passe laser vers un Christian Koloko oublié ligne de fond, un autre tir arc en ciel de loin…

Les neuf premiers paniers de sa formation dans cette période ont été initiés par le meneur, soit au « scoring » ou à la création. Résultat : il a signé son meilleur match de l’année et de loin : 28 points (9/17 aux tirs dont 5/10 de loin), 14 passes, 5 rebonds (et + 29 sur le parquet) pour 37 d’évaluation en 34 minutes.

« Il faut s’adapter en cours de saison avec ce qui fonctionne pour le groupe et pour différents joueurs. Je dirais que soir après soir, LeBron et AD vont avoir le ballon. L’attaque va passer par eux. Les autres sont vraiment talentueux, ils auront leurs soirs. On doit être ouvert à l’idée de mixer les choses », note JJ Redick sans beaucoup s’attarder sur la sortie de son meneur.

Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas présenté devant la presse.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 22 27 41.5 33.1 87.2 0.3 2.2 2.5 4.7 1.8 0.9 1.8 0.1 12.2 Total 593 30 42.9 36.8 79.4 0.5 2.9 3.4 5.7 1.9 1.1 2.7 0.3 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.