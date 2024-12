Les Cavaliers au ralenti mais pas abattus

L’état de grâce est terminé dans l’Ohio. Les Cavaliers restent leaders de la ligue après leur départ tonitruant à 15 victoires pour aucune défaite. Depuis, c’est une autre histoire, celle d’une équipe solide, mais plus intouchable. Comme la nuit dernière à Miami, où la deuxième partie du back-to-back s’est conclue par une défaite logique sur le parquet du Heat (122-113).

Loués par leur capacité à trouver des solutions quelle que soit le scénario des rencontres depuis le début de cet exercice, les Cavaliers n’ont cette fois pas eu la parade.

Cleveland a pourtant été en réussite à 3-points avec un joli 14/33 (42.4%). Et avec sept joueurs au-dessus des dix points, les « role players » comme Georges Niang ou Ty Jerome ont répondu présent. Mais cette fois, il en aurait fallu plus pour faire vaciller une équipe du Heat enfin lancée sur une bonne dynamique.

« On a laissé trop de coupes dans le dos de nos défenseurs, trop de rebonds offensifs, et on a laissé Robinson et Herro se lâcher de loin » déplorait Kenny Atkinson face aux 55 points à 9/15 de loin cumulés de la base arrière de Miami. « Ce n’était pas une grande prestation défensive de notre part. On a montré du cœur, on s’est battu pour rester dans le match. Il faut tirer notre chapeau à Miami, c’est comme s’ils avaient plus d’énergie, plus de dureté. Ils ont été dans le combat avec nous et nous avons été plutôt passifs. Ils ont été les plus agressifs et l’équipe la plus agressive a toujours l’avantage. »

Evan Mobley à l’infirmerie ?

Y aurait-il du laisser-aller ou un peu de facilité à Cleveland ? Dans les rangs des Cavaliers, on balaie cette hypothèse, Caris LeVert clamant après le match que les Cavs sont « toujours la même équipe » que celle invaincue du début de saison.

« On sait qu’aucune équipe n’a fait un 82-0, qu’il y a des hauts et des bas dans une saison et que tout ce qui compte, c’est de rester constant. Jamais dans l’euphorie, ni dans le découragement. On n’est que mi-décembre. On ne joue toujours pas notre meilleur basket. »

Ce dimanche, c’était d’autant plus compliqué de le faire pour les Cavaliers qu’ils ont perdu Evan Mobley dès la première période. L’intérieur, qui sortait la veille de son record en carrière, s’est tordu la cheville en retombant sur le pied de l’ancien joueur de Cleveland, Kevin Love. Evan Mobley a tenté de poursuivre en serrant les dents, avant de ne pas revenir en jeu après la pause.

« Evan est dans les cinq meilleurs défenseurs de la ligue, quand vous perdez un gars comme lui… » ne pouvait que constater Kenny Atkinson. « On a été contraint de jouer petit avec Dean Wade au poste 5 et il a fait le boulot. Mais c’est surtout le Heat qui l’a fait ce soir. Ils ont dicté leur loi. »

Kenny Atkinson ne s’est pas montré plus inquiet pour son ailier-fort estimant que ce n’était pas « une grosse entorse« . Le bilan médical sera à surveiller, alors que Cleveland est jusqu’alors (pour une fois) passé entre les gouttes, avec seulement un match manqué pour Evan Mobley, Donovan Mitchell, Darius Garland ou Jarrett Allen. Un premier possible petit coup dur en guise de nouveau test pour en savoir plus sur le plafond de cette équipe.

Les Cavaliers ont au moins pour eux de ne pas rejouer avant vendredi et la réception des Wizards, une pause bienvenue après un début de saison sur les chapeaux de roue.