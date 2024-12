Le MVP de la nuit | Evan Mobley confirme son envol

Un arrosage en règle pour Evan Mobley, en pleine interview, de la part de Donovan Mitchell comme pour montrer à quel point l’intérieur des Cavs était en feu cette nuit à Charlotte.

« Je me suis senti chaud ! Les cinq ou six premiers tirs sont rentrés, à partir de là, j’ai continué à shooter. Mes coachs et coéquipiers croient en moi, j’ai mis dedans ce soir », résume l’intérieur, auteur d’un début de rencontre exceptionnelle.

Trop souvent oublié par une défense des Hornets concentrée sur les arrières des Cavaliers, à l’instar d’un Mark Williams qui a reculé devant lui, Evan Mobley s’est régalé derrière l’arc en démarrant le match par un 5/5 derrière l’arc.

À l’intérieur, Taj Gibson et les autres n’ont offert que peu de résistance. Résultat : après douze minutes, il avait inscrit 23 de 40 points de son équipe, déjà largement en avance au score (40-18).

« Olala… On le pousse vraiment à shooter à 3-points parce qu’on sait que c’est un sacré shooteur. Vous voyez son pourcentage aux lancers-francs grimper (ndlr : près de 80% cette saison, un record). J’ai aimé à quel point il a été agressif à 3-points. Il a peut-être pris un ou deux mauvais tirs, mais c’était : ‘Continue, sois libéré‘ », décrit son coach Kenny Atkinson, en parlant de son « beau shoot ».

Continuer à s’affirmer

Son intérieur, sur lequel le technicien concentre une bonne partie de son attention depuis son arrivée dans l’Ohio, s’est tellement bien senti dans cette partie qu’il s’est offert un nouveau record en carrière : 41 points (16/23 aux tirs dont 6/8 de loin), 10 rebonds et 3 contres.

« C’est bon de voir Evan continuer à évoluer. On parle toujours de son développement, il s’améliore chaque jour, chaque match. On voit quelque chose de différent dans son jeu qui est en train d’émerger », constate Darius Garland.

Son coéquipier dit vouloir progresser « de 1% chaque jour ». « Cela ne va pas toujours se voir tout de suite. On l’a vu. Mais il faut continuer à faire preuve de résilience, aller sur le terrain tous les jours, prendre des habitudes, et après cela, cela finira par se voir avec des matches comme celui-ci », prêche Evan Mobley.

Dans le Top 20 de la ligue ?

Au-delà des progrès techniques, il y a l’attitude. Kenny Atkinson évoque une évolution « mentale », qui contribue à ce qu’il s’affirme aux côtés des autres, notamment Donovan Mitchell. « Ce n’est pas un jeune égoïste. Il est altruiste. Mais on a besoin qu’il soit un peu plus égoïste comme il l’a été ce soir. Pour moi, c’est la prochaine étape », vise son coach.

Ce dont Darius Garland ne doute absolument pas : « Il va nous emmener là où on veut aller. À mon avis, il a le talent, la taille et toutes les capacités pour devenir l’un des meilleurs. Il a de très bonnes chances d’y parvenir. On veut simplement qu’il soit lui-même, qu’il soit l’ailier-fort qu’on connaît et qu’on veut tous voir. »

Une première sélection All-Star en serait la confirmation. Sa performance de la soirée lui a permis de booster sa moyenne de points, avoisinant désormais les 19 unités en moyenne, sa meilleure marque en carrière. Son coach voit ainsi chez lui un « joueur d’élite » membre du « Top 20 » et « qui peut atteindre le Top 10. Facile. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 22 31 54.7 34.8 79.8 2.3 7.0 9.3 2.8 2.1 1.1 2.2 1.5 17.9 Total 220 33 54.4 27.8 69.4 2.2 6.6 8.9 2.8 2.5 0.8 1.9 1.5 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.