Un Evan Mobley record porte les Cavaliers face aux Hornets

Sans LaMelo Ball, Miles Bridges, Moussa Diabaté, Tre Mann, Nick Richards, Tidjane Salaün et Grant Williams, les Hornets sont forcément très limités au moment de recevoir les Cavaliers, la meilleure équipe de la ligue.

Charles Lee titularise ainsi le vétéran Taj Gibson, qu’il n’avait pas utilisé depuis plusieurs matchs, et Evan Mobley se régale de l’autre côté. L’intérieur est confiance, notamment derrière la ligne à 3-points, et il artille à tout-va. Après 12 minutes, il compile déjà 23 points à 9/10 au tir, dont 5/5 de loin !

L’énorme coup de chaud d’Evan Mobley se calme, et les Hornets peuvent alors commencer à revenir, grâce à l’insouciance de Brandon Miller mais aussi l’impact du bondissant Mark Williams, qui a clairement des fourmis dans les jambes alors qu’il s’agit de son troisième match depuis qu’il a quitté l’infirmerie…

Charlotte n’est pas loin, en profitant d’une équipe de Cleveland qui pense plus à gérer son avance qu’à le faire fructifier, mais ça ne suffit pas pour réussir à passer devant, malgré toute l’énergie de DaQuan Jeffries.

Mais les Hornets continuent de pousser, et Brandon Miller les ramène à quatre petits points (100-104) à cinq minutes de la fin. Le « momentum » va-t-il enfin basculer ? Spoiler : non, car Evan Mobley remet le nez à la fenêtre pour faire regonfler l’écart, et permettre à son équipe d’enchaîner un quatrième succès (102-116) consécutif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Evan Mobley au départ et à l’arrivée. L’intérieur des Cavaliers a battu son record de points en carrière derrière un premier quart-temps monstrueux. Il y inscrit 23 de ses 41 points, mais il a aussi été décisif en fin de match, en inscrivant les paniers qui ont empêché les Hornets de croire au hold-up.

– Les bonnes minutes de Mark Williams. Son temps de jeu est limité, et il n’a donc joué que 11 minutes. Mais on a bien vu le pivot lors de ses passages sur le terrain. Son énergie et son impact physique ont fait beaucoup de bien aux Hornets, minés par les blessures. Il finit avec 12 points à 5/5 au tir et 5 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.