Rayan Rupert très content que sa soeur Iliana débarque à San Francisco

Via l’Expansion Draft, Iliana Rupert a appris vendredi soir qu’elle avait été sélectionnée par les Golden State Valkyries, la 13e franchise WNBA, petite soeur des Warriors de Stephen Curry. Premier tour de Draft en 2021 des Las Vegas Aces, la Française va donc connaître sa troisième franchise après les Aces et le Dream, et son frère Rayan est enthousiaste.

« C’est une nouvelle expérience pour elle, et ma mère est très contente de ça » a répondu l’ailier des Blazers. « San Francisco est très proche de Portland, et j’espère qu’elle aura plus de temps de jeu à Golden State. On est très enthousiaste sur ça. »

Lancer sa carrière WNBA

Médaillée d’argent aux Jeux olympiques avec environ 8 points et 8 rebonds de moyenne, Iliana n’a pas encore réussi à s’imposer en WNBA, et après sa saison en Turquie, elle devrait donc débarquer à San Francisco.

Elle ne sera pas totalement en terre inconnue puisque la Française Carla Leite devrait l’accompagner, et qu’elle aura comme entraîneuse Natalie Nakase, qu’elle a connue aux Aces.

À 23 ans, Iliana Rupert tourne en carrière à 2.7 points et 2.1 rebonds de moyenne en WNBA, avec un temps de jeu de 10 minutes en 37 matches.