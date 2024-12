Iliana Rupert et Carla Leite sélectionnées par les Valkyries, l’équipe de Golden State

Ce fut déjà la méthode adoptée en NBA en 1995, au moment des arrivées des Raptors et des Grizzlies dans la Grande Ligue, et la WNBA a donc fait pareil avec les Golden State Valkyries, qui arriveront dans la ligue en 2025.

Pour remplir l’effectif de cette nouvelle équipe, une Draft un peu spéciale, dite d’expansion, est organisée, où les autres franchises protègent six joueuses mais permettent à la nouvelle équipe de piocher parmi les autres membres de leur effectif. Iliana Rupert (1m94, 23 ans) peut en témoigner.

La Française, liée à l’Atlanta Dream, a ainsi été sélectionnée par la coach Natalie Nakase et la GM Ohemaa Nyanin des Valkyries. La sœur de Rayan, qui évolue à Portland en NBA, a remporté le titre avec les Aces en 2022.

Elle fait partie des sept joueuses (sur onze) qui ne viennent pas des États-Unis et qui composeront le premier effectif de la franchise de Golden State, tout comme Carla Leite (1m75, 20 ans), la meneuse française de Villeneuve-d’Ascq ayant également rejoint l’effectif des Valkyries, alors qu’elle n’avait pas été protégée par sa franchise de Dallas, qui l’avait pourtant draftée en 9e position l’année dernière. « Cet aspect international n’était pas mon état d’esprit », explique Natalie Nakase. « Je voulais seulement construire le meilleur effectif. »

De l’expérience avec quatre championnes WNBA

Un groupe où se trouvent aussi quatre anciennes championnes WNBA, Iliana Rupert donc mais aussi Kayla Thornton, qui vient de remporter le titre avec le New York Liberty.

« Avoir une expérience de champion, c’est vital. Il faut avoir vécu ces grands moments », se justifie la coach. « Notre objectif était de construire un effectif complet et profond, avec un mélange de leadership, de défense et de qualités offensives », précise Ohemaa Nyanin. « Ces joueuses n’ont pas seulement été minutieusement sélectionnées pour leurs qualités sur les parquets, mais aussi pour coller avec la culture que l’on va construire à Golden State. »

Ce nouveau groupe des Valkyries, avec ses onze joueuses, s’il est quasiment complet, est encore à peaufiner. Les effectifs de WNBA peuvent en effet être composés de douze joueuses et la franchise aura encore l’occasion de recruter lors de la « free agency » et de la Draft, le 14 avril 2025, avec ses trois choix (5e, 17e et 29e).

La Draft des Valkyries

Atlanta Dream: Iliana Rupert

Chicago Sky : Maria Conde

Connecticut Sun : Veronica Burton

Dallas Wings : Carla Leite

Indiana Fever : Temi Fagbenle

Las Vegas Aces : Kate Martin

Sparks : Stephanie Talbot

Minnesota Lynx : Cecilia Zandalasini

New York Liberty : Kayla Thornton

Phoenix Mercury : Monique Billings

Washington Mystics : Julie Vanloo