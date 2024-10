Nouvelle équipe en WNBA, les Golden State Valkyries seront coachées par Natalie Nakase

Dans les deux prochaines années, la WNBA va grossir avec plusieurs nouvelles franchises, notamment en 2026 avec Toronto et Portland. Mais ça commencera dès l’été prochain, en 2025, avec l’arrivée des Golden State Valkyries dans la ligue féminine.

Après avoir trouvé un nom à cette équipe, il fallait lui trouver un entraîneur. C’est fait. La franchise a annoncé la signature de Natalie Nakase, assistante des Las Vegas Aces depuis trois ans.

« Être nommée coach des Golden State Valkyries est un rêve devenu réalité », déclare-t-elle. « Je veux remercier Joe Lacob, Ohemaa Nyanin et les dirigeants de Golden State pour avoir confiance en moi. On veut construire une culture de la victoire, en bossant dur et en étant compétitif. »

Le nouvelle coach prévient déjà que l’objectif sera de « ramener un titre aux fans et à la franchise ». Ce chemin, elle le connaît bien, ayant remporté deux fois le trophée WNBA avec les Aces, en 2022 et 2023.

On a aussi vu Natalie Nakase (44 ans) en NBA, du côté des Clippers, mais aussi dans l’équipe de G-League, les Agua Caliente Clippers, après des débuts en Allemagne et au Japon.