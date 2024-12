Triple-double : Luka Doncic dépasse Wilt Chamberlain et James Harden

Luka Doncic n’a pas mis longtemps pour dépasser Wilt Chamberlain et James Harden. Deux jours seulement après les avoir égalés dans le classement des joueurs plus prolifiques en matière de triple-double, le All-Star des Mavericks a pris seul la septième place.

Contre les Raptors, il a signé un 79e triple-double en carrière avec 30 points, 13 rebonds et 11 passes. Un de plus que l’homme aux 100 points et l’actuel joueur des Clippers. Prochaine cible ? Jason Kidd…

« Je vais donc devoir le mettre sur le banc », s’amuse le coach des Mavericks qui ne veut pas perdre sa sixième place, encore bien protégée puisqu’il avait compilé 107 triple-double, soit 28 de plus que sa star, durant sa longue carrière.

Mais comme Nikola Jokic, qui fait encore mieux avec déjà 139 triple-double, Luka Doncic va vite, très vite. Il n’est dans la ligue que depuis 2018 et a déjà presque 80 triple-double au compteur…

« C’est incroyable ce que fait Luka », poursuit Jason Kidd. « On s’attend toujours à ce qu’il fasse un triple-double, donc on prend ça presque pour acquis. »

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 17 37 45.0 33.9 75.2 0.6 7.4 8.0 7.9 2.8 1.8 3.3 0.4 28.6 Total 417 35 46.9 34.7 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.