Avec Jaden McDaniels, les Wolves ont retrouvé leur moteur défensif

Ce fut clairement un tournant dans la saison des Wolves. Depuis le coup de gueule d’Anthony Edwards il y a maintenant dix jours, le All-Star, Jaden McDaniels et compagnie sont transformés et viennent de remporter quatre matches de suite. Surtout, ils défendent à un niveau impressionnant.

Quelques chiffres le montrent parfaitement : seulement 85.5 points encaissés de moyenne, ce qui donne 87.7 points encaissés sur 100 possessions, avec des adversaires qui ne shootent qu’à 39% de réussite. Pour encore mieux saisir la portée de ces chiffres, il suffit de les comparer avec les références actuelles de la ligue depuis le début de saison.

Oklahoma City affiche une efficacité de 103.2 points encaissés sur 100 possessions et limite ses adversaires à 42% de réussite au tir. De plus, Orlando est l’équipe qui encaisse le moins de points, avec 103 unités par rencontre. C’est très clair : depuis quatre matches, Minnesota fait beaucoup, beaucoup mieux que ça.

Si c’est évidemment toute l’équipe qui a retrouvé ses vertus, c’est Jaden McDaniels qui est le symbole de cette renaissance. « Il est phénoménal. Je n’ai pas assez salué ce qu’il a fait ces derniers matches. Il fut le MVP de ce match », a souligné Anthony Edwards après le succès contre les Warriors.

Il prend moins de shoots mais surtout moins de fautes

L’arrière aurait d’ailleurs glissé à son coéquipier d’oublier un peu l’attaque pour se concentrer sur la défense. Et depuis quatre matches, il shoote moins qu’il ne le faisait avant. Surtout, il prend moins de fautes. Sur cette série de succès, il n’en prend qu’une par rencontre, contre 3.6 avant, depuis le début de saison.

« Ses mains ne sont plus baissées. Il est davantage prêt, et plus tôt », analyse Chris Finch. « Je défends de la même manière, simplement, les arbitres sifflent moins », estime de son côté Jaden McDaniels. « Il y a des matches où je prends des fautes très tôt. Je sais que ça va arriver. »

Pour les Wolves, il serait bien plus intéressant qu’il reste loin des fautes. Là encore, les statistiques sont éloquentes : dès qu’il reste sous les trois fautes et ne prend pas plus de huit shoots, les victoires s’enchaînent pour Minnesota.

« Il est incroyable. Il fait le sale boulot », remarque Rudy Gobert. « En début d’année, il défendait, mais il était simplement là. Désormais, il met la pression », ajoute et se réjouit Naz Reid. « Il fait des stops et plein de choses qui nous aident défensivement. »

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 26 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 31 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 21 30 44.4 30.0 69.2 1.1 2.6 3.7 1.8 3.1 1.1 1.1 0.8 9.9 Total 305 28 48.1 35.0 72.6 1.0 2.7 3.7 1.4 3.1 0.8 1.1 0.8 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.