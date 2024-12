DeMar DeRozan n’en revient pas d’être dans le Top 30 des meilleurs marqueurs de l’histoire

C’est sur le parquet des Spurs, où il a passé une partie de sa carrière, que DeMar DeRozan a franchi le cap des 24 000 points en carrière, et ils ne sont que trente à y être parvenus dans l’histoire ! Auteur de 23 points face à son ancienne formation, l’arrière/ailier All-Star a du mal à y croire.

« C’est toujours incroyable d’atteindre n’importe quel type de seuil, » réagit DeMar DeRozan. « Quand on pense à l’histoire de la ligue, c’est extrêmement gratifiant d’être dans le Top 30 de tous les temps au niveau des points marqués et d’avoir encore l’opportunité de le faire. Je n’aurais jamais imaginé cela en arrivant dans la ligue : me retrouver parmi quelques-uns des plus grands joueurs de l’histoire. Pour moi, c’est vraiment une leçon d’humilité, et ça en dit long sur ma carrière. »

Allen Iverson dans le viseur !

Pour son coach, ce cap des 24 000 points en carrière est « un chiffre insensé » !

« Mais en le fréquentant, on comprend comment il en est arrivé là » poursuit Mike Brown. « Il a cette capacité à trouver son ‘spot’, et je pense que tous les joueurs de cette liste avait un ou deux ‘spots’ où c’était dans la poche s’ils les atteignaient. En côtoyant DeMar, depuis le peu de temps que je suis là, il est logique qu’il soit sur la liste. Mais c’est juste un nombre absurde de points à marquer pour n’importe qui ».

Actuellement 30e meilleur marqueur de la NBA, DeMar DeRozan devrait d’ici la fin de l’année gravir quelques places supplémentaires, et dépasser Allen Iverson (24 368 points), Ray Allen (24 505 points), voire Pat Ewing (24 815 points). Mais il ne sera pas le seul puisque Stephen Curry (24 029 points) les a aussi en ligne de mire.