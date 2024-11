La seule motivation de Stephen Curry ? Gagner un cinquième titre !

Qu’est-ce qui motive encore Stephen Curry ? À 36 ans, le « Splash Brother » a remporté quatre titres (2015, 2017, 2018 et 2022), deux trophées de MVP, un trophée de MVP des Finals et après deux titres mondiaux (2010 et 2014), il a récupéré la dernière chose qui lui manquait cet été, avec le titre olympique aux JO 2024…

« Honnêtement (remporter un cinquième titre), c’est la seule chose pour laquelle je joue actuellement » explique-t-il ainsi. « C’est la seule chose qui compte en termes d’accomplissement. »

Même si Stephen Curry assure qu’il prend toujours du plaisir au quotidien, à l’entraînement ou en match.

« J’aime toujours ce jeu. J’aime toujours venir travailler tous les jours. Le basket est toujours un plaisir pour moi. Le défi d’essayer de trouver comment gagner tous les soirs, j’ai toujours envie de le relever ».

Mais ce qui motive plus que tout le meneur de jeu de Golden State, dont l’équipe réalise un très bon début de saison, au point d’être actuellement en tête de la conférence Ouest (10 victoire – 3 défaites), c’est bien cette quête de la bague. D’autant plus que son premier titre remonte désormais à plus de neuf ans, et que le défi évolue.

Rejoindre Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore Magic Johnson

« Il y a tellement de choses qui se passent en dehors du terrain et qui peuvent vous décourager ou vous distraire », explique ainsi Stephen Curry. « C’est formidable d’essayer de lutter contre cela. La ligue a tellement changé et essayer d’imaginer comment Warriors pourraient gagner un titre dans la saison 2024/25 est totalement différent de ce à quoi on réfléchissait en 2022. C’est totalement différent de 2017, 2018 ou bien 2015 ».

Sans compter que remporter un cinquième titre le placerait encore plus haut dans l’histoire. Il y a ainsi 39 joueurs qui ont remporté quatre fois le titre, comme lui, mais ils ne sont que 26 à compter cinq titres. Il rejoindrait ainsi Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore Magic Johnson… tout en laissant LeBron James derrière.

« Sur l’aspect historique du basket, c’est un autre niveau. On parle de quintuple champion et plus encore. C’est un bon point de départ, mais je veux encore être gourmand. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 10 29 47.9 42.7 94.3 0.4 4.9 5.3 6.4 1.4 1.8 3.5 0.6 23.0 Total 966 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.2 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.