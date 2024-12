TJ McConnell, ambassadeur inattendu… de la Ja 1

« Tu vois mes chaussures ? ». TJ McConnell ne s’est pas privé de faire remarquer à Ja Morant qu’il portait des Nike Ja 1 à l’occasion de la rencontre entre Memphis et Indiana remportée cette semaine par les Grizzlies (136-121).

En NBA, la coutume veut en général qu’on ne porte pas la chaussure signature d’un joueur qu’on affronte en match. Mais le meneur des Pacers a fait fi des traditions, lui qui semble avoir trouvé chaussure à son pied avec la Ja 1, qu’il porte tout le temps depuis plus d’une saison maintenant. A part Ja Morant, personne n’en a plus porté que lui !

« Je les ai essayées et j’en suis instantanément tombé amoureux », a confié TJ McConnell. « Honnêtement, j’aime les chaussures qui sont confortables et qui maintiennent bien le pied. Quand je les ai enfilées, elles étaient extrêmement confortables et j’ai aimé leur look. C’est une excellente chaussure et j’adore jouer avec ».

La Ja 2 attend son tour

C’est aussi l’occasion de souligner que la ligne signature de Ja Morant est assez peu portée en NBA. Ja Morant a donc profité de la rencontre pour remercier TJ McConnell pour le soutien, même s’il a aussi fait le nécessaire pour battre les Pacers avec 19 points et 8 passes décisives.

« C’est de l’affection, toujours », a-t-il lancé. « C’est énorme. C’est vraiment un privilège. J’apprécie qu’il continue à les porter. Comme je l’ai dit, ce n’est que de l’affection ».

TJ McConnell a également indiqué qu’il tournait actuellement avec six paires de Ja 1, rappelant au passage qu’il avait déjà porté des Ja 1 face aux Grizzlies la saison dernière. Il a enfin promis qu’il se mettrait à la page en passant à la Ja 2 lorsque son stock sera épuisé. Fidèle jusqu’au bout des pieds, le TJ !

« Ça fait longtemps que je suis dans cette ligue et je suis un fan de beau basket. Et c’est vraiment un grand joueur. A chaque fois que je l’ai croisé, il a été cool avec moi. C’est normal qu’il possède une super chaussure signature », a-t-il ajouté.

