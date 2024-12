Herb Jones, un retour qui fait bien pour New Orleans

Il n’y a pas que Brandon Ingram qui signait son retour pour New Orleans face aux Suns. Herb Jones aussi revenait, plus d’un mois après son dernier match, le 29 octobre face aux Warriors. C’était même la première fois, depuis le premier match, que les Pelicans pouvaient aligner Ingram, Jones, McCollum et Murray ensemble.

« Sa seule présence a un impact sur notre équipe », se réjouissait avant la rencontre Willie Green, à l’idée de récupérer son ailier. « C’est le capitaine de notre défense. Il était dans la First-Team All Defense la saison passée. Sa communication défensive aide ses coéquipiers à être en bonne position. Il met le feu. »

Quand les Suns viennent à New Orleans, c’est surtout Devin Booker qui mettait le feu en inscrivant deux fois 52 points lors de ses deux passages en ville la saison dernière.

Il avait aussi collé 58 points aux Pelicans en décembre 2022. Bref, l’arrière adore s’amuser avec la défense des Pelicans et comme Kevin Durant est à l’infirmerie, on pouvait imaginer un nouveau carton.

Déjà une action décisive en défense

Qui s’est en partie confirmé avec 15 points en premier quart-temps. Puis les troupes de Willie Green, dont Herb Jones, vont trouver la parade.

« Il a connu de grosses soirées contre nous par le passé et on en a parlé à l’entraînement. On n’allait pas le laisser jouer en isolation, un-contre-un. On allait lui rendre la vie difficile », explique le coach.

Ce fut donc le cas sur le dernier shoot, celui pour arracher la victoire. Devin Booker est gêné par Herb Jones, et Trey Murphy III vient même l’aider. L’arrière de Phoenix arrive péniblement à shooter mais Herb Jones parvient à le contrer. Et peut hurler « First Team (All Defense) » pour valider son geste défensif décisif.

« On a parlé pendant le temps-mort qu’on avait besoin d’un stop. J’ai fait de mon mieux et on l’a eu », livre celui qui a compilé 12 points, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions pour son retour et dans le succès des siens. « Booker est un sacré joueur mais c’est agréable d’avoir Jones de retour », conclut Willie Green. « Il apporte ça à l’équipe : un gros stop, une grosse action défensive dans les moments chauds. »

De quoi aussi permettre aux Pelicans d’arrêter leur série de neuf défaites consécutives…

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 76 31 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 2.9 1.4 1.2 0.8 11.0 2024-25 NOP 5 29 44.4 25.0 50.0 0.8 2.6 3.4 1.8 2.4 2.2 1.2 0.4 7.8 Total 225 30 48.1 37.0 82.0 1.2 2.6 3.8 2.4 3.0 1.6 1.3 0.7 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.