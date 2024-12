L’ombre de son père plane sur les problèmes physiques de Lonzo Ball

À 27 ans, Lonzo Ball a été contraint d’accepter une opération de la dernière chance pour sauver sa carrière, minée par les problèmes de genoux. Le meneur a ainsi subi une greffe de cartilage, ce qu’aucun joueur NBA n’avait encore accepté. De quoi au moins pouvoir retrouver les terrains, plus de 1 000 jours après son dernier match…

Bien conscient qu’il ne sera toutefois plus jamais le même joueur, le frère de LaMelo espère au moins que cela lui permettra d’être utile à son équipe, et de continuer à pratiquer le sport qu’il aime.

Des « chaussures de kickball » pour jouer en Summer League

Mais évidemment, Lonzo Ball s’interroge désormais sur ce qui a bien pu fragiliser autant ses genoux.

« J’étais un fan d’Adidas au lycée, et je pensais que ça allait continuer sur cette route » explique-t-il dans un article d’ESPN qui revient sur sa longue rééducation. « Mais ce qu’on m’a dit, ce n’est pas vraiment ce qu’il s’est passé. On m’a dit que personne ne voulait me signer donc mon père a lancé l’idée de créer notre propre marque. »

L’ombre de LaVar Ball plane ainsi sur toute la situation. Le père a-t-il menti à son fils pour le forcer à réaliser ses propres ambitions, en lançant une marque de chaussures à la qualité très incertaine ?

Le joueur de Chicago reconnait que sa première paire de chaussures « Big Baller Brand » étaient impossibles à porter. « Elles ressemblaient à des chaussures de kickball (mélange de football et de baseball) » admet-il, expliquant n’avoir pu les porter que deux fois lors de la Summer League de 2017, avant d’acheter lui-même d’autres paires (Air Jordan, Nike, Adidas, Under Armour…) chez Foot Locker pour finir MVP de la ligue d’été.

Le bitume de Chino Hills

Et si les chaussures fabriquées pour ses débuts en saison régulière, suite à un accord de production avec Skechers, étaient un peu mieux, Lonzo Ball se demande si elles n’ont pas contribué à son premier souci au ménisque, quelques mois plus tard. « C’est une possibilité, pour être honnête avec vous », reconnait-il désormais. « Je n’avais jamais connu de problèmes de ce genre avant de commencer à porter ces chaussures. »

Comme il se demande si le fait d’avoir passé son enfance et son adolescence à courir, avec ses frères, sur le bitume des collines du parc de Chino Hills, avec des sessions physiques imposées presque quotidiennement par son père, n’a pas non plus fragilisé ses genoux avant même son arrivée dans la Grande Ligue.

« Mon oncle me disait toujours qu’on jouait trop dehors parce qu’on se donnait à fond sur notre terrain. Et c’était sur du béton. On a fait ça pendant 15 ans donc j’imagine qu’à force, ça n’est pas bon pour les genoux. »

Mais regrette-t-il aujourd’hui tout ça ?

« Je ne pense pas que j’en serais là si je n’avais pas fait tout cela », assure-t-il quand même. « Tout le travail que nous avons accompli a pu être douloureux, mais il a aussi fait de nous ce que nous sommes. »

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.2 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NOP 63 32 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NOP 55 32 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 35 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 6 16 38.5 31.8 0.0 0.2 2.3 2.5 3.5 0.8 1.2 0.8 0.5 4.5 Total 258 32 40.0 36.4 57.8 1.0 4.6 5.7 6.1 2.1 1.5 2.5 0.6 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.