Le grand jour de la Curry Fox 1 !

La voici, la voilà ! À deux semaines de son prochain anniversaire, De’Aaron Fox s’est offert un beau cadeau avec la sortie de la Curry Fox 1, sa toute première chaussure signature, qui est disponible sur le marché mondial depuis aujourd’hui, y compris en France !

Concoctée par Curry Brand via Under Armour, Stephen Curry ayant joué un rôle de mentor depuis l’arrivée en NBA du meneur des Kings, la Curry Fox 1 est l’un des événements sur le marché en ce début de saison. De’Aaron Fox a eu le temps de faire monter la sauce depuis un peu plus d’un mois en NBA. C’est maintenant au grand public de pouvoir les chausser, avec un premier coloris « Happy Fox Day ».

On y retrouve une tige en bleu clair assortie du strap sur le milieu du pied qui fait toute la spécificité du modèle. Celui ressort en orange avec des motifs dorés, et un bout en pointe pour former la queue d’un renard, également doré. Le logo présent sur la languette est aussi en doré. Il est plutôt réussi, formant la silhouette d’un renard, mais également la lettre D, et son numéro, le 5. L’ensemble repose sur une semelle UA Flow bleu clair.

La Curry Fox 1 « Happy Fox Day » est disponible sur Basket4Ballers depuis minuit au prix de 130 euros.