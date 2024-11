Une date de sortie officielle pour la Curry Fox 1

Dévoilée pour la première fois cet été, la toute première chaussure signature de De’Aaron Fox fait partie des événements de ce début de saison régulière. Concoctée par Curry Brand, Stephen Curry ayant joué un rôle de mentor depuis l’arrivée en NBA du meneur des Kings, la Curry Fox 1 continue de susciter la curiosité !

Alors que le poste 1 de Sacramento porte déjà la paire depuis la reprise, la date de sortie officielle de la paire a été communiqué : rendez-vous le 6 décembre !

Les premiers clichés capturés cet été avaient donné l’eau à la bouche, avec notamment le présence du logo du meneur des Kings, qui va prendre la forme d’une silhouette… de renard (« fox » en anglais) formant la lettre D.

Au niveau design de la tige, ressortant ici entre noir, violet et vert fluo « Volt », on peut voir qu’une sangle va parcourir le milieu du pied et recouvrir les lacets. Son embout argenté illustre également la queue d’un renard. La tige sera quant à elle entre mesh et cuir. Le nom de Stephen Curry et le logo « Curry Brand » figureront aussi sur la chaussure qui repose sur une semelle « Flow » sur toute la longueur.

Il faudra donc attendre encore un mois, dans le meilleur des cas, pour voir la Curry Fox 1 débarquer sur les parquets. Son prix devrait atteindre les 120 dollars.

(Via SneakerNews)